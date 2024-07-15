У неділю, 14 липня, відбувся фінальний матч чемпіонату Європи з футболу:

Іспанія – Англія (Берлін) – 2:1.

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Іспанія перемогла в Євро-2024

Футбольна збірна Іспанії перемогла команду Англії у фіналі Чемпіонату Європи з рахунком 2:1 і вчетверте стала найсильнішою на континенті.

Матч відбувся на Олімпійському стадіоні у Берліні,

Авторами голів стали Ніко Вільямс (47-ма хвилина), Мікель Оярсабаль (86) - у складі піренейців; Коул Палмер (73) – у британців.

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Фото: AFP

Раніше збірна Іспанії тричі у своїй історії вигравала чемпіонат Європи (у 1964, 2008 та 2012 роках). Свій останній європейський титул вона виборола на київському НСК "Олімпійський" у 2012 році, взявши гору над італійцями (4:0).

Англійці жодного разу не перемагали на Євро, однак вони є чинними срібними призерами минулого турніру. На Євро-2020 вони дійшли до фіналу, де поступилися футболістам Італії у серії післяматчевих 11-метрових ударів.

Результати матчів Євро-2024 – 10 липня

Нагадаємо, що у двадцять перший день чемпіонату під час другого півфіналу відбувся матч між Англією та Нідерландами (2:1).