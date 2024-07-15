Державному парку-пам’ятці «Межигір’я» передали рухоме майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні щодо експрезидента Віктора Януковича, повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У власність «Межигір’ї» передали заарештоване майно Януковича - що відомо

"Підписання документів про передачу державного майна в управління державному парку-пам’ятці «Межигір’я» стало фінальним заходом в роботі міжвідомчої комісії, яка впродовж двох місяців працювала на території об’єкта", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, передали майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу об’єкта природно-заповідного фонду України – парку-пам'ятки «Межигір'я».

Загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає понад 25 тисяч одиниць, воно розміщене у 121 будівлях та спорудах.

Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт - музей «Хонка». Ця будівля загальною площею 3100 кв.м є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень та понад 3,6 тисячі одиниць рухомого майна.

Також в процесі роботи комісією виявлено понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які раніше не були описані.

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Зокрема, йдеться про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри та ін, а також об'єкти управління системами водопостачання та опалення, тобто цінне майно, яке також буде стягнуте в дохід держави.

З моменту офіційного відкриття всі надходження від функціонування державного «Межигір’я» надходитимуть до державної скарбниці.

Повернення «Межигір’я» у держвласність - подробиці

Верховна Рада у 2023 році ухвалила закон, який повернув «Межигір’я» у державну власність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду з офіційною назвою Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я».

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У грудні того ж року уряд призначив Сергія Юзвенка директором нової державної установи.

Нагадаємо, що резиденція експрезидента Януковича «Межигірʼя» була збудована у 2012 році. Після втечі Януковича до Росії у 2014 року, резиденція стала національним парком і музеєм корупції. З відвідувачів колишньої резиденції збирали гроші, які потім йшли на утримання будівель, парку, а також годування тварин.

У серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи про незаконне заволодіння колишнім президентом Януковичем і його сином резиденцією "Межигір'я".

У квітні 2024 року у державному парку «Межигір'я» почали процес передачі в управління державі активів, на які наклали арешт у кримінальному провадженні по справах експрезидента-втікача.