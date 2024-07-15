Влада Росії була вимушена підвищити ціни на газ для громадян у зв’язку із втратою його експорту до Європейського Союзу після початку повномасштабної війни проти України.
Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.
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Росіянам підвищили ціни на газ через брак експорту - подробиці
У Міноборони зазначили, що з 1 липня 2024 року у РФ запровадили підвищення цін на газ на внутрішньому ринку на 11,2%. Ймовірно, мета зміни ціни - збільшити доходи від реалізації на внутрішньому ринку у відповідь на втрату експорту природного газу до Європи.
«Це стало наслідком санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, а також навмисного скорочення Росією поставок газу до Європи у відповідь. У 2023 році чистий річний збиток Газпрому становив приблизно 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів США), що є найбільшим річним збитком за 25 років», - зазначається в повідомленні.
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У Міноборони Британії додали, що Газпром, одна з державних енергетичних компаній Росії, вважається монополістом на внутрішньому ринку газопостачання, і тому підвищення цін регулюється російським урядом.
«Це не стосується інших компаній з видобутку газу, таких як «Новатек», які займають меншу частку ринку», - додали у відомстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 July 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 15, 2024
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У Росії прогнозують підвищення інфляції - що відомо
Тим часом інфляція в Росії, дуже ймовірно, перевищуватиме прогноз центробанку у 4% в другому півріччі цього року.
У Британії це пов'язують зі зростанням цін на газ, збільшенням витрат домогосподарств та збільшенням витрат уряду, в першу чергу через зростання витрат в оборонному секторі.
"Ціни на газ для російських домогосподарств зросли майже на 34% з початку вторгнення попри те, що Росія була найбільшим у світі видобувником газу у 2023 році. Ці ціни ще зростуть на 8,2% у 2025 році, що додасть інфляційного тиску на російську економіку й послабить купівельну спроможність звичайних росіян», - підсумували у Міноборони Британії.