За 13 та 14 липня у водоймах потонули 66 людей, серед них 10 дітей, поінформували в ДСНС.

Скільки людей потонули в Україні за 2024 рік

З початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 людини, з них 76 дітей. Найчастіше люди тонуть у водоймах Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

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"Шановні громадяни! Вкотре закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води: оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнуйте дітей!" – наголосили в ДСНС.