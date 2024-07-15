За 13 та 14 липня у водоймах потонули 66 людей, серед них 10 дітей, поінформували в ДСНС.
Скільки людей потонули в Україні за 2024 рік
З початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 людини, з них 76 дітей. Найчастіше люди тонуть у водоймах Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
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"Шановні громадяни! Вкотре закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води: оцінюйте свої фізичні можливості, обирайте лише пристосовані для купання місця, не запливайте надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнуйте дітей!" – наголосили в ДСНС.
За перший тиждень літа в Україні потонуло 23 людини – що відомо
За перший тиждень літа на воді загинули 23 людини.
Серед них – четверо дітей. У ДСНС зауважили, що основна причина смертей на воді – ігнорування правил безпеки.
"Бережіть себе і своїх рідних! Жоден відпочинок на воді не вартий вашого життя! Не нехтуйте правилами", – вкотре нагадали в ДСНС.