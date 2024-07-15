Українська асоціація футболу презентувала два ігрові комплекти форми олімпійської збірної України (жовтий і синій), у якій вона виступатиме на Олімпіаді-2024 у Парижі, а також тренувальні комплекти.

Нова форма Олімпійської збірної України з футболу - що відомо

Форми та аксесуари для українських спортсменів розробив польський бренд 4F.

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Комплекти представили у двох варіантах:

жовтий з синім комірцем та рукавами

синій з жовтим комірцем та рукавами.

Воротарські комплекти пошили у бірюзовому та чорному кольорах. Як і основну колекцію Олімпійських ігор, форму футбольної збірної оздобили принтом колосків.

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"На початку 2024 року бренд став спонсором Олімпійського комітету України та забезпечує українських спортсменів офіційним одягом для відкриття та закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, а також медальних церемоній", - зазначили в УАФ.