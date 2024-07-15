В України у 2023 році відкрили понад 43 138 кримінальних проваджень щодо бізнесу, що є найбільшим показником із 2012 року, повідомляє Опендатабот.

Скільки компаній стали фігурантами у кримінальних провадженнях

5 015 українських приватних компаній згадали в судовому реєстрі як фігурантів кримінальних справ за 2023 рік. Шість компаній фігурували в справах про легалізацію доходів, отриманих неправомірним шляхом, чотири – у справах про колабораційну діяльність.

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2 839 компаній стали фігурантами у кримінальних провадженнях вже цього року, з них одна згадується в контексті звинувачення у держзраді, три – за колабораціонізм, а ще 10 – за відмивання коштів.

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До 80% кримінальних справ проти бізнесу не завершуються вироком або навіть не доходять до суду. Компанії отримують від прокуратури паперові повідомлення про закриття справ, але не можуть використати ці документи на підтвердження чистоти своєї репутації через паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.

Однак Генпрокуратура відхилила пропозицію щодо використання електронного підпису на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.

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Фото: Опендатабот

"Навіть якщо справу було закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках", – пояснив засновник Опендатабота Олексій Іванкін.

Скільки ФОПів припинили свою діяльність від початку року

30 904 ФОПів припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Найбільше закривається бізнесів у Києві, Харківщині та Дніпропетровщині.

Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі, комп'ютерного програмування та оптової торгівлі.

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Водночас за перший квартал 2024 року українці відкрили 74 050 нових ФОПів. Тільки в Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів - 13,8% від загальної кількості. Найпопулярнішим сегментом - роздрібною торгівлею - займається чверть новозареєстрованих ФОПів. Ця сфера незмінно посідає перше місце протягом останніх 4 років.