Головні заяви Президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з українськими журналістами з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі-України.

Безпекові угоди з партнерами дали Україні 38 млрд доларів

Президент України Володимир Зеленський розповів, що укладені з партнерами угоди про співпрацю у сфері безпеки вже принесли Україні близько 38 мільярдів доларів.

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"В України вже з 23 країнами є відповідні договори. У них все - від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення, кібербезпека, ППО тощо. Приблизна сума цих договорів $38 млрд. Я вважаю, що це сильний результат", - заявив він.

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Зеленський також нагадав, що після торішнього саміту НАТО у Вільнюсі до Декларації "Великої сімки" про гарантії безпеки для України вже долучилися 32 країни.

Президент анонсував підписання ще дев'яти угод про співпрацю у сфері безпеки.

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Щоб закрити українське небо потрібно 25 систем Patriot

Президент зазначив, що з погляду структури української протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку військових, потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot.

"Це повністю закрите небо України. Я не можу вам сказати, скільки у нас їх є, або буде", - заявив він.

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Варто нагадати, що країни-члени Північноатлантичного альянсу зобов'язалися надати Україні посилення засобів ППО на 1 млрд доларів. Україні надішлють один комплекс ЗРК Patriot від США, два від Німеччини та Румунії, а ще один зберуть Нідерланди спільно з іншими партнерами.

Зеленський не боїться президентства Трампа і розповів про візит Орбана

Президент України заявив про готовність співпрацювати з експрезидентом і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, якщо він переможе на виборах цього року.

"Якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся", - сказав Зеленський.

Він додав, що республіканська партія - різна, але більшість у ній "підтримує Україну і народ України".

Також на думку Президента України, візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну був правильним кроком для вибудовування відносин між країнами.

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"Те, що візит був в Україну - це добре в будь-якому разі. Тому що в нас конкретно не було відносин. Ми сусіди. Ми ж не воюємо з угорцями... У нас мають бути сильні, дружні, принаймні треба побудувати спочатку хоча б прагматичні відносини", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що не вважає правильним візит Орбана до РФ, який відбувся після цього.

"Якщо він використовував Україну, щоб йому після цього було комфортно поїхати в Росію - про його візит до Росії, до речі, я не знав, коли він був у Києві - якщо він так це використовував, це неправильно, я вважаю. Його візит до Росії я не підтримую. Але це ж його рішення", - сказав Президент.

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Крім того, він наголосив на важливості вибудовування міждержавних відносин із Угорщиною.

Президент України допускає кадрові зміни в уряді

Під час пресконференції Зеленський зазначив, що якщо будуть звільнення та призначення в уряді, то громадськість буде про це знати.

"Ми не можемо говорити просто про заміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, напевно, можуть бути. Ми займаємося цим процесом", - сказав Зеленський на пресконференції в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання про кадрові зміни в уряді, зокрема про зміну прем'єра.

Президент повідомив, що в ОП обговорюють із деякими міністрами ті чи інші зміни.

"Шмигаль - один із таких важливих людей у нашому уряді, він прем'єр-міністр. Звісно, я з ним також проговорюю деякі речі", - підсумував він.

У листопаді має бути готовий план другого Саміту миру

За словами Президента, після підготовки планів про енергетичну, продовольчу безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей, план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді.

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"Наприкінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні NSA (Агентство національної безпеки США- ІФ-У) міністрів, радників з безпеки, як ми й обіцяли, щодо підсумків нашого Саміту миру. Перша зустріч, найімовірніше, буде в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки і там буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки", - сказав Зеленський.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки та повністю готовий розроблений план.

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У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

"Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів, і я ставив завдання, щоб у листопаді в нас був повністю готовий план", - зазначив Зеленський.

Він додав, що цей план буде готовий для другого Саміту миру. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на ньому.

Про дозволи на удари по РФ зброєю від партнерів

Зеленський повідомив про позитивні сигнали від партнерів щодо отримання дозволу на завдавання ударів по території РФ зброєю, отриманою як військова допомога.

Щодо ударів зброєю від партнерів, то, за його словами, ця ініціатива "поки що сприймається складно, хоча деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати: деякі".

"Це потрібно також дотиснути, тому що це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета або відповідна бомба, і ми розуміємо звідки, і це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право", - наголосив Зеленський.

За його словами, раніше вони не схвалювали українські удари по РФ навіть зброєю українського виробництва. "Наразі це питання навіть не порушується - це вже непогано", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що наразі "усі думають як зберегти енергетику".

"Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми завдали потужних ударів по генеруючих енергетичних об'єктах РФ. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Тому що це для всіх стало дуже важливим", - розповів він.

Україні буде мало тих F-16, які вона отримає до кінця року

Президент заявив, що винищувачів F-16, які партнери пообіцяли поставити до кінця року, буде недостатньо, щоб боротися на одному рівні з російським повітряним флотом.

"Я не можу наразі сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо - для чого? Вони точно посилять нас, але чи достатньо буде цих літаків, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що їх буде недостатньо. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так", - заявив Зеленський.

Він наголосив, "ми розмовляли і з президентом (США), і з Конгресом".

"Чому я також почав роботу з місцевою владою США - у них є великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу, тому що в деяких штатах є ключові виробництва і літаків, і "Петріотів" тощо. І коли ми з ними домовляємося, у них є відповідні сигнали і вплив на інших людей у владі США", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що Україна на сьогодні потребує скорочення часу навчання пілотів на F-16, розширення бази навчання і збільшення кількості літаків найближчим часом, а не через 3,4,5 років.

Мобілізація в Україні відбувається за планом

За словами Зеленського, мобілізаційні заходи тривають за планом протягом двох місяців після ухвалення закону про мобілізацію. Водночас у країні недостатньо тренувальних майданчиків для підготовки солдатів, однак триває їх розширення.

"Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом. Щодо тренувальних майданчиків - їх недостатньо. Стосовно того, чи можна розширити їх, уже триває розширення", - сказав Зеленський на пресконференції в понеділок.

Відповідаючи на запитання, чи можна розширити базу підготовки українських солдатів за кордоном, президент заявив, що "так, і це одне з рішень двосторонньої угоди нашої з Польщею".

Сусіди могли б допомогти Україні захистити ПСГ на Заході країни

Президент вважає, що обстріли газових сховищ (ПСГ) Росією на заході України несуть загрозу сусіднім країнам залишитися без газу в опалювальний сезон.

В інтересах цих країн допомогти Україні своїми силами ППО в захисті цих газосховищ, збиваючи російські ракети над українською територією.

"Є країни - скептики в НАТО, у принципі, до нас, то ось дуже важливо, що газом цим, який у нашому газосховищі, користуються саме ці країни. І, мені здається, що цей скепсис країн мав би зменшуватися, тому що якщо ми не захистимо наші газосховища, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу, найближчі наші сусіди", - сказав Зеленський на пресконференції в Києві в понеділок.

Він зазначив, що такі російські ракети могла б збивати Польща, тому що вони летять у її напрямку

"Це було справедливо, щоб для безпеки і західної частини нашої держави, там де газосховища, і для Польщі, тому що це один і той самий напрямок російської ракети, я вважав, що це абсолютно справедливо, якщо Польща буде нам допомагати, - збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі. Ми говоримо про саме про цей напрямок - напрямок газосховищ України, куди часто прилітає", - зазначив український президент.

Він нагадав, що від самого початку війни така допомога була "червоною лінією" для деяких партнерів в Альянсі, де рішення ухвалюються консенсусом, хоча не всі в НАТО вважають це "червоною лінією".

Зеленський зазначив, що в таких умовах Україна почала працювати на двосторонньому рівні, тому що це безпека людей у Польщі та нагадав, що у двосторонній угоді про безпеку з Польщею цю тему "порушено юридично" і триває технічний розгляд цього питання.

"Я не можу вам гарантувати на сьогодні, що 100%, але я вважаю, що ми перший крок такий зробили. Далі там є нюанси", - додав він.