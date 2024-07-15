«Я залишаюсь заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України», - наголосила вона.

Безугла уточнила, що під час голосування за її звільнення з посади утрималися чотири депутати.

«Реакцією Комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д.», - зазначила вона.

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Про це сама депутатка написала у Фейсбуці .

Народну депутатку Мар‘яну Безуглу зняли з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.

Розгляд відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету - що відомо

У лютому Верховна Рада вкотре не змогла розпочати розгляд питання про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої (парламентська фракція "Слуга народу") з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

6 січня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови №10391 про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Авторами відповідного документа виступили члени комітету, зокрема його керівництво.

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Верховна Рада вже декілька разів не змогла розпочати розгляд відповідного питання через відсутність депутатської підтримки у вигляді голосів.

6 лютого розглянути проєкт про відкликання Безуглої з посади запропонували співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та позафракційний народний депутат Дмитро Разумков.

Обидві пропозиції не набрали необхідних 226 голосів.

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Напередодні Марʼяна Безугла заявляла, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу".

Раніше оборонний комітет рекомендував відсторонити депутатку з посади заступниці голови комітету. Безугла назвала це лише рекомендацією від комітету. Мовляв, рішення, згідно з законом, може бути ухвалене лише в залі.