В Естонії Міністерство закордонних справ вручило представнику посольства Росії дипломатичну ноту, у якій пропонується спільно заміряти фарватер річки Нарва на кордоні між країнами. Росія так і не надала докази, що бакени були встановлені на її боці.

Про це повідомляє ERR.

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МЗС Естонії відправило ноту представнику посольства РФ - що відомо

У ноті, врученій представнику посольства РФ, Естонія попросила пояснень щодо зняття 25 фарватерних буїв на Нарві в ніч на 23 травня, встановлених в естонській частині річки. 

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В МЗС Естонії наголосили, що Росія так і не навела доказів на користь того, що буї були встановлені на її половині Нарви, хоча саме цим аргументувала свої дії. 

Естонія у ноті зауважила, що сторони вочевидь по-різному розуміють, де проходить фарватер, і оскільки з плином часу він може змінюватися з природних причин, запропонувала спільно провести заміри і таким чином усунути непорозуміння. Останній раз дно річки вимірювали майже 20 років тому.

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Прикордонники РФ вкрали 24 естонські бакени на річці Нарва - подробиці

У ніч на 23 травня російські прикордонники вкрали понад 20 бакенів, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

Очільник бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель пояснив, що Естонія і Росія щовесни встановлюють на річці Нарві буї для позначення фарватеру.

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Це пов’язано з тим, що річище Нарви змінюється, і тому кожної весни демаркація фарватеру переглядається.

«До початку війни в Україні встановлення цих буїв відбувалося в основному за угодою сторін, але з 2023 року Росія не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв.

Ми вирішили встановити плавучі буї на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, і щоб наші рибалки та відпочивальники не потрапили помилково у російські води», - сказав Пургель.

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Цього року Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини з 250 буїв. Перші 50 були встановлені ще 13 травня. Проте в ніч проти 23 травня естонські прикордонники виявили, що прикордонники з Росії почали забирати ці буї і за ніч забрали 24 одиниці.

В Європейському Союзі заявляли, що очікують від російської влади пояснень щодо зняття буїв на річці.

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