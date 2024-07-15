Литовський уряд більше не буде покривати витрати на навчання для українських біженців. Однак деякі університети та коледжі планують прожовжити безкоштовне навчання для українських студентів.

Про це повідомляє LTR.

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Литва припиняє оплачувати навчання для українців - що відомо

З 2022 року Литва дозволила українцям, які втекли від війни, навчатися у своїх вищих навчальних закладах безкоштовно. Студенти, які вже вступили на навчання, зможуть закінчити його без сплати за навчання, але з вересня цього року ця схема не буде доступна для нових студентів з України.

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"Ми організовуємо всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку людей з України", - повідомили BNS у Міністерстві освіти.

Нові студенти будуть підпорядковуватися тим же загальним правилам вступу, що і громадяни Литви, і зможуть претендувати на бюджетні місця в державних університетах і коледжах.

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"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей час нема потреби переводити навчання в інше місце", - додали в міністерстві.

Які навчальні заклади у Литві продовжать безкоштовне навчання для українців

Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса та Університет Вітовта Великого (VDU) вирішили продовжувати повністю або частково фінансувати навчання українських студентів.

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Вільнюський коледж планує повністю профінансувати навчання всіх громадян України, зарахованих цього року, а також по можливості надати безкоштовні гуртожитки та стипендії.

"Наша позиція полягає в тому, що таким чином наш вищий навчальний заклад може допомогти громадянам України, які страждають від війни, надаючи молодим людям можливість здобути вищу освіту", - розповіла BNS прессекретар Вільнюського коледжу Ліна Бівайніене.

На таких умовах коледж планує прийняти 25 студентів.

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Вільнюський технічний університет планує покривати 40% вартості навчання громадян України, а Каунаський VDU планує надавати часткові стипендії для покриття витрат на навчання і частково відшкодовувати плату за гуртожиток.

Вільнюський університет не має наміру покривати вартість навчання для українських студентів, проте обіцяє запропонувати щомісячні гранти у розмірі 300 євро та безкоштовне проживання в гуртожитках.

Допомога Україні від Литви – що відомо

Загалом з березня 2022 року Україна отримала від Литви 77 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 1 433 тонни, серед якого, зокрема, два потужні трансформатори.

Також Литва виділила близько 13 млн євро на проєкти, пов'язані з відновленням України та реабілітацією захисників.

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Водночас на реалізацію проєкту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай у Миколаєві" виділили 2,7 млн євро. Відновлення проводитиме Центральне агентство управління проєктами протягом 18 місяців. Також на фінансування програми "Реабілітація та реінтеграція поранених і постраждалих від війни в Україні" витратять 10 млн євро.

Литва надала 5 млн євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитсадків, обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.