Двом працівникам Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії у Криму повідомили про підозру у незаконному ув'язненні та катуванні людей на півострові. Їм загрожує до 12 років в'язниці, повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

В Україні оголосили підозри у катуванні двом працівникам ФСБ РФ - що відомо

"За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру двом працівникам «УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю», які незаконно затримали та катували кримчанина", - йдеться у повідомленні.

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У 2014 році колишні працівники СБУ в АР Крим перейшли на службу до «УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю», де реалізовували політику РФ щодо придушення опору та переслідування нелояльного до окупаційної влади населення півострова.

У лютому 2016 року, отримавши інформацію про активну громадську діяльність потерпілого, підозрювані незаконно проникли до його будинку у м. Ялта та провели там обшук.

Знаючи, що цивільне населення окупованого півострова знаходиться під захистом IV Женевської Конвенції 1949 року, фігуранти незаконно затримали та доставили громадянина до приміщення «УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю» для проведення допиту.

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Погрожуючи фізичною розправою, «правоохоронці» змушували його зізнатися у приналежності до «терористичних організацій» та участі у «заборонених заходах».

Не отримавши потрібних показань, підозрювані прив'язали кримчанина до стільця та понад 6 годин катували. Зокрема один з них накинув потерпілому на голову поліетиленовий пакет та неодноразово здійснював удушення, перекриваючи доступ повітря. Інший - вимагав підписати «необхідні документи».

Яке покарання загрожує російським катам

Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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Одному з них інкриміновано порушення недоторканності житла (ч. 1 ст. 162 КК України).

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Військового РФ та представника ФСБ судитимуть за катування українців - подробиці

За катування цивільних жителів Херсонщини судитимуть російського військового та представника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Одним із фігурантів є 29-річний працівник федеральної служби безпеки РФ, який незаконно утримував 53-річного чоловіка та 52-річну жінку у окупованому приміщенні Білозерського районного суду.

Впродовж кількох днів разом із іншими військовими РФ зловмисник знущався над ув’язненими та примушував їх до співпраці. Інший кат - капітан 143 полку оперативного призначення 50 окремої бригади оперативного призначення військ РФ.

На початку квітня 2022 року він був призначений керувати групою військовослужбовців Росгвардії, які забезпечували режим нелегального ув’язнення осіб.

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Наразі досудове розслідування щодо фігурантів завершене та обвинувальні акти щодо них скеровані на розгляд суду.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.