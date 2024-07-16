Сили РФ вдарили по 16 населених пунктах Херсонської області, поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Росією Херсонщини – подробиці
Згідно з даними, під обстрілами перебували Садове, Кізомис, Антонівка, Михайлівка, Велетенське, Антонівка, Токарівка, Одрадокам'янка, Софіївка, Берислав, Бургунка, Львове, Милове, Нововоронцовка, Зміївка та Херсон.
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Окрім 15 приватних будинків та багатоповерхівки, ушкоджень зазнали газогін, дошкільний навчальний заклад, господарча споруда, гараж, приватні автомобілі та адмінбудівля.
"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – додав керівник ОВА.
Останні обстріли Херсонщини – що відомо
Нагадаємо, що з 14 по 15 липня РФ завдала ударів по 21 населеному пункту регіону.
Як зазначали в місцевій ОВА, окрім 22 приватних будинків та багатоповерхівки, постраждали також газогін, господарча споруда та приватні автомобілі.
8 людей дістали поранення внаслідок обстрілів.