Окрім 15 приватних будинків та багатоповерхівки, ушкоджень зазнали газогін, дошкільний навчальний заклад, господарча споруда, гараж, приватні автомобілі та адмінбудівля.

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Згідно з даними, під обстрілами перебували Садове, Кізомис, Антонівка, Михайлівка, Велетенське, Антонівка, Токарівка, Одрадокам'янка, Софіївка, Берислав, Бургунка, Львове, Милове, Нововоронцовка, Зміївка та Херсон.

Останні обстріли Херсонщини – що відомо

Нагадаємо, що з 14 по 15 липня РФ завдала ударів по 21 населеному пункту регіону.

Як зазначали в місцевій ОВА, окрім 22 приватних будинків та багатоповерхівки, постраждали також газогін, господарча споруда та приватні автомобілі.

8 людей дістали поранення внаслідок обстрілів.