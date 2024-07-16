Сили РФ вдарили по 16 населених пунктах Херсонської області, поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл Росією Херсонщини – подробиці

Згідно з даними, під обстрілами перебували Садове, Кізомис, Антонівка, Михайлівка, Велетенське, Антонівка, Токарівка, Одрадокам'янка, Софіївка, Берислав, Бургунка, Львове, Милове, Нововоронцовка, Зміївка та Херсон.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Окрім 15 приватних будинків та багатоповерхівки, ушкоджень зазнали газогін, дошкільний навчальний заклад, господарча споруда, гараж, приватні автомобілі та адмінбудівля.

Advertisement

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – додав керівник ОВА.

Останні обстріли Херсонщини – що відомо

Нагадаємо, що з 14 по 15 липня РФ завдала ударів по 21 населеному пункту регіону.

Як зазначали в місцевій ОВА, окрім 22 приватних будинків та багатоповерхівки, постраждали також газогін, господарча споруда та приватні автомобілі.

8 людей дістали поранення внаслідок обстрілів.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Розвідника Романа Червінського відпустили під заставу на 9 млн гривень
Далі » Дрони вдарили по заводу низьковольтної апаратури в Курській області РФ