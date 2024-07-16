Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у понеділок наказав розпочати офіційне розслідування щодо звинувачень, які лунають на адресу командування бойової бригади, розгорнутої на критично важливій ділянці фронту в районі Покровська. Командувачів бригади звинувачують у тому, що через їхню некомпетентність та неефективне командування були втрачені позиції й загинуло багато українських солдатів.

Офіційні армійські джерела повідомили, що 59-й ОМСБр в ході важких боїв вдається тримати позиції та що твердження, начебто бригада має серйозні проблеми, є перебільшенням. Те ж саме сказав і офіцер 59-ї, з яким поспілкувався Kyiv Post.

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Як йдеться у заяві Генерального штабу Збройних Сил України від понеділка, група високопоставлених представників Генштабу «проведе перевірки» серед військовослужбовців 59-ї окремої мотопіхотної бригади з метою з’ясування «обставин, що призвели до великих втрат особового складу».

Після того, як у лютому 2024 року посаду головнокомандувача ЗСУ обійняв генерал Олександр Сирський, який має репутацію командира, дуже вимогливого до підлеглих (зокрема й щодо дотримання військової дисципліни та субординації), інформація про проблеми у бойових частинах української армії дуже рідко просочувалась у публічний простір.

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Випробувана у боях бригада, яка свого часу воювала на Херсонщині та на Донбасі, 59-та ОМСБр, згідно з даними з відкритих джерел, зараз дислокується західніше Донецька.

Там її бійці намагаються відбити спроби росіян захопити Покровськ, великий логістичний та транспортний вузол сходу України.

Фото бійця 59-ї механізованої бригади, опублікована Генштабом ЗСУ 8 липня. Військова медикиня підрозділу розповсюдила інформацію про низький моральний стан вояків бригади через неефективну тактику, яку застосовують некваліфіковані командири.

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У щоденному зведенні Генштабу ЗСУ від ранку понеділка вказується, що Покровський напрямок наразі є одним із найбільш динамічних напрямків на всій лінії фронту. Впродовж останніх 24 години росіяни 35 разів атакували там українські позиції. Ситуація на полі бою є «напруженою», але українські сили тримають позиції, йдеться у зведенні.

Заява генерала Сирського про те, що у 59-тій бригаді – одному з підрозділів, на якому тримається оборона ЗСУ на східному напрямку – після викривального допису Катерини Поліщук, відомої медикині-волонтерки, захисниці «Азовсталі», розпочинається службове розслідування, свідчить про ймовірні серйозні проблеми у керівництві 59-ї ОМСБр.

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У дописах у Facebook та інших соцмережах Поліщук звинуватила офіцерів 59-ї ОМСБр у тактичній некомпетентності та у тому, що підвищення по службі у бригаді отримують переважно завдяки кумівству.

Використовуючи такі слова, як «беззаконня», «необдумані злочинні накази» та «абсолютно безглузді втрати», медикиня із позивним «Пташка», яку президент Володимир Зеленський нагородив медаллю за мужність, висунула командуванню 59-ї бригади дуже серйозні звинувачення. Зокрема, вона повідомила, що командир бригади наказав старшим офіцерам штабу бригади відправитися на передову, де вони воювали як піхотинці і де багато хто із цих кадрових офіцерів загинув.

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«Кілька тижнів тому за його прямим наказом майже увесь склад бригадної розвідки відправили на передову, що не мало жодної сенсу. В результаті: загинув командир розвідки бригади, загинув командир артилерії одного з доданих батальйонів, загинув старший сержант розвідроти, поранено командира розвідроти… Внаслідок таких дій командування втрачений майже увесь особовий склад розвідки бригади», – розповіла Поліщук.

Українська бойова медикиня Катерина Поліщук із позивним «Пташка», нині відома блогерка, позує для селфі фото, опублікованого на її особистій сторінці у Facebook.

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У недільній публікації у Facebook Поліщук зазначила, що слідство має розглянути: «злочинні накази, умисну ​​недбалість, нехтування життям і здоров’ям особового складу, дії, що призвели до загибелі значної кількості військовослужбовців, у тому числі осіб, які займали високі керівні посади, егоїзм, сліпий кар’єризм, звільнення командирів «за незгоду»…(та)…нелюдське й непрофесійне ставлення до підлеглих». Далі вона повідомила, що її волонтерська група припиняє надання невідкладної медичної допомоги та евакуації пораненим солдатам бригади.

Деякі українські ЗМІ широко висвітлювали російський наступ на Покровськ і, як і Поліщук, дуже критично висловлювались щодо командира 59-ї бригади (прізвище якого прямо вказували) і розповідали про місто Красногорівку як про арену недавньої кривавої поразки ЗСУ, причиною якої стали саме тактичні прорахунки недолугого командування бригади.

Kyiv Post намагався зв’язатися із командиром 59-ї ОМСБр, аби попросити прокоментувати висунуті йому звинувачення, але спроби виявилися марними.

Оборонні позиції 59-ї бригади впродовж першої половини липня росіяни завдали потужних атак позицій бригади, внаслідок чого Україна втратила контроль над більшою частиною Красногорівки – тактично важливого міста, розташованого приблизно за 18 кілометрів на захід від окупованого Росією Донецька.

Відомий український військовий кореспондент Юрій Бутусов був одним із перших, хто розповсюдив інформацію про те, що ситуація в районі Красногорівки стрімко погіршується. Зокрема, ще 2 липня Бутусов написав, що командира 59-ї бригади надто швидко підвищили на посаді завдяки його особистим зв'язкам та що російський наступ на Покровськ наочно виявив його та його заступників нездатність ефективно командувати бригадою.

«(Командир 59-ї бригади) не справляється зі своїми обов’язками, в місті йдуть бої, ворог наступає, стає все більш реальною повна втрата Красногорівки… Ситуація тут критична, ворог має перевагу, тому давайте покращувати хоча б те, що ми можемо швидко змінити – якість командування, порядок і організацію наших військ», – написав Бутусов, закликавши Сирського провести кардинальні зміни у командуванні бригади. Але офіційної реакції на своє публічне звернення журналіст так і не дочекався.

Звернення Катерини Поліщук до Сирського із вимогою вжити заходів для вирішення кричущих проблем із командуванням 59-ї бригади, які нібито призвели до втрати Красногорівки та оборонних позицій у цьому районі, прозвучало приблизно через два тижні після звернення Бутусова.

Карта, опублікована 2 липня українським військовим кореспондентом Юрієм Бутусовим, на якій він показує просування росіян у Красногорівці. Журналіст стверджував, що до втрати оборонних позицій призвела професійна некомпетентність командування 59-ї бригади. Він закликав вище командування ЗСУ вжити негайних заходів, інакше ситуація й далі погіршуватиметься. Через два тижні після цього російські війська взяли під свій контроль майже усе місто.

В інших заявах Поліщук звинувачувала командування 59-ї ОМСБр у тому, що намагаючись повернути втрачені позиції, воно безглуздо кидало погано навчених (лише після двомісячного курсу базової підготовки) новобранців у криваві та безуспішні контратаки. Воювати з російською армією на мікрорівні, без виїзду на передову, абсолютно неефективно, сказав із цього приводу Бутусов.

Сергій Цехоцький, офіцер, який служить у 59-й бригаді вже понад два роки, у коментарі Kyiv Post спростував ці звинувачення.

За його словами, 59-та бригада та інші українські підрозділи на цьому напрямку не лише утримують позиції, але й завдають нищівних втрат особовому складу та техніці армії Росії.

«Ріжемо їх на шмаття», – сказав Цехоцький. «Втрати у них величезні».

Цехоцький розповів, що за їхніми офіційними підрахунками протягом червня бійці 59-ї ОМСБр знищили 2969 росіян. Ця цифра загалом узгоджується із величезними втратами у росіян, зафіксованими такими незалежними експертами, як-от ісландець Рагнарр Гудмундссон.

Цехоцький розповів Kyiv Post, що ініційована Сирським перевірка лише засвідчить, що 59-та бригада є боєздатним підрозділом із сильним командним складом. І додав, що перевіряльники, на його думку, можуть дійти висновку, що звинувачення проти командування бригади Поліщук висунула із особистих мотивів.

Кремль назвав захоплення всієї Донецької області головною метою розв'язаної ним війни. Впродовж останніх вісімнадцяти місяців росіяни захопили низку населених пунктів Донеччини. Переважно їм вдавалося захоплювати нові українські території після багатомісячних «м'ясних штурмів» із жахливою кількістю втрат особового складу, але іноді росіянам вдавалося проводити доволі успішні піхотні атаки за підтримки артилерії та авіації.

3 грудня 2022 року українська бойова медикиня Катерина Поліщук отримала з рук президента Володимира Зеленського нагороду за бойові заслуги. Поліщук була серед оборонців «Азовсталі», які за наказом президента здалися у полон росіянам у травні 2022 р.

Як повідомляли росіяни, на інших ділянках східного фронту ЗСУ також втратили позиції після захоплення підрозділами армії РФ сіл Новоселівка Перша, Яснобродівка та Прогрес.

Незалежна військова інформаційна платформа DeepState підтвердила ці втрати, однак речники ОСУВ «Хортиця», головного об'єднаного підрозділу української армії, який діє на східному напрямку, стверджували, що українці досі тримаються у всіх цих населених пунктах. У вчорашньому ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України повідомлялося про важкі бої у цьому районі, втім про жодні втрати території не повідомлялося.

У повідомленні інформаційного агентства УНІАН від 15 липня вказувалось, що найактивніші російські штурми – здебільшого, піхотні атаки за підтримки артилерії та авіації – останнім часом були націлені на село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 25 кілометрів на схід від Покровська.