Служба безпеки України повідомила про затримання подружньої пари, яка працювала на ФСБ і збирала координати для ракетного удару по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях.
СБУ затримала подружжя агентів ФСБ
Окрім штабів та укріпрайонів підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби, РФ цікавили й геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.
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Агентка із Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі, розпитувала колег про місця базування Сил оборони на Харківщині. До розвідувальної діяльності вона залучила свого чоловіка, який виявився колишнім працівником розформованої міліції в Охтирці на Сумщині.
На прохання своєї дружини він обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації ЗСУ. Чоловік випитував потрібні Росії відомості у своїх знайомих, а дані месенджером переправляв дружині, яка потім пересилала їх московському куратору.
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Жінку помітили у ФСБ через прокремлівські дописи, які та неодноразово поширювала в Телеграм-каналах. Чоловік також підтримував РФ і сподівався на захоплення регіону.
Яке покарання загрожує подружжю агентів ФСБ
Агентці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Дії її чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Обом загрожує від 8 років до довічного ув’язнення.