Сьогодні, 16 липня, останній день, коли військовозобов'язані мають оновити дані в ТЦК, ЦНАПі чи в додатку Резерв+. Чоловіки від 18 до 60 років і деякі категорії жінок мали на це два місяці після прийняття нового закону про мобілізацію. Тож що буде з тими, хто не встиг?

Чи зараховується оновлення данних не в ТЦК та СП?

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Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко стверджує, що через додаток Резерв+ оновили свої дані понад 1,5 млн українців. Але таке оновлення не дає змоги одразу пройти військову-лікарську комісію, яку згідно із новим закону про мобілізацію у воєнний час треба проходити щороку. Новим додатком для оновлення данних скористалося понад 210 тисяч жінок, які вважаються військовозобов'язаними, зокрема лікарі та фармацевти.

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Багатьох із тих, хто оновив свої дані за допомогою онлайн додатка, після 16 липня очікує направлення на ВЛК. Насправді його проходження формально й вважається "окремим видом військового обов'язку", тобто процес оновлення даних вважається завершеним і без візиту до лікарської комісії. Річ у тому, що якщо в особи немає броні, а ВЛК визнає військовозобов'язаного придатним, скоріше за все, така особа одразу отримає бойову повістку.

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Важливо уточнити, що ніякі повістки онлайн після реєстрації та оновлення даних через Резерв+ приходити не будуть. Тим часом 9 липня Кабінет міністрів упорядкував та оновив наявний механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою. Раніше їх приносили співробітники ТЦК за останнім місцем реєстрації військовозобов'язаного, відтепер повістки можна буде надсилати автоматизовано. Адже співробітники ТЦК і СП зможуть накладати на них кваліфікований електронний підпис у день формування повістки.

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Окремо варто наголосити, що за неявку по повістці на проходження ВЛК військовозобов'язаного чекає штраф від 17 до 25 тисяч гривень. А якщо особа оновила свої дані, пройшла ВЛК і потім без поважних причин не з'явиться до ТЦК, вона підпадає вже під кримінальну відповідальність, тобто їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Не встигли оновити дані в ТЦК: що на вас очікує?

Новий закон з 18 травня зобов'язав всіх чоловіків віком 18-60 років у строк до 60 днів оновити свої дані для військового обліку. Вони мали оновити дані у ТЦК, ЦНАП або додатку Резерв+. До таких даних належить актуальне місце проживання, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти. Всіх військовозобов'язаних, що не оновили свої дані в 60 денний строк, тобто до 16 липня, можна оштрафувати на суми від 17 до 25 тисяч гривень.

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Окрім того, тепер Центри комплектування та соціальної підтримки можуть надсилати повістку за останньою адресою, яка наявна в реєстрі. Якщо громадянин не проживає за цією адресою, таку повістку однаково вважатимуть врученою, навіть якщо він не забере її із поштового відділення.

Звісно, оновити свої військово-облікові дані можна буде й після 16 липня. Тоді вже все буде залежати від того, чи пощастить вам "оновитися" до того, як співробітники ТЦК випишуть вам штраф.

"Так, автоматично всі після цієї дати стають ухилянтами, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу наголосити, що ТЦК має провести відповідні юридичні процедурні дії із кожним військовозобов'язаним громадянином", – сказав депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко.

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Наразі суспільство обурене тим, що через довгі черги в ТЦК, про які часто повідомляли у соцмережах, оновити свої дані встигли не всі. Пропускна спроможність ТЦК та ЦНАП дуже обмежена, зазвичай це від 30 до 100 людей на день. А оновлення данних через додаток Резерв+ було не завжди доступним через збої в роботі сервісу. Тож до Верховної Ради подані кілька законопроєктів, у яких пропонується продовжити термін оновлення даних ще на 120 днів.

Багато хто запевняє, що й після 16 липня можна буде оновити дані без сплати штрафу, адже ви самі з'явилися до ТЦК для усунення цієї проблеми. Як ця система працюватиме на ділі, поки що неясно, але після 16 липня черги до ТЦК і ЦНАП навряд чи стануть меншими. Варто зазначити, що штрафи за порушення правил військового обліку можуть накладатися на певну особу неодноразово, адже штраф можна отримати й за повторне порушення. А якщо сума несплачених штрафів досягає певної визначеної законом межі, виконавча служба може накласти арешт на рухоме чи нерухоме майно боржника.

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Виконавча служба також може примусово стягнути штраф з вашого заробітку, якщо ви не сплатили його протягом 15 днів, причому тоді штраф буде стягнуто у подвійному обсязі. Треба буде також оплатити виконавчий збір.

Центр комплектації може звернутися до поліції з вимогою примусово доправили ухилянта для оновлення військово-облікових данних та проходження ВЛК. Якщо поліція надішле у відповідь відмову, тобто не зможе цього зробити, тоді вимогу ТЦК надсилає вже безпосередньо військовозобов'язаному, і в цьому разі це вже не рекомендація, а чітке зобов'язання негайно прибути до ТЦК. Невиконання такої вимоги протягом 10 днів може вартувати порушнику обмеження у праві керування транспортним засобом та арешту рахунків.

ЗМІ також припускають, що після 16 липня в Україні може побільшати блок-постів, на яких поліція спільно із співробітниками ТЦК перевірятиме документи й відловлюватиме ухилянтів.

Оновив дані з-за кордону, чи треба йти до ТЦК?

Громадяни, які наразі перебувають за кордоном, мали змогу оновити свої персональні дані не тільки через «Резерв+», а й повідомивши їх на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону. Вони вказані на офіційному сайті ТЦК, в якому особа стоїть на військовому обліку. Але українці за кордоном скаржаться на те, що додзвонитися та отримати відповідь від ТЦК надзвичайно складно, як й дізнатися, чи отримали вони листа, надісланого на їхній офіційний e-mail.

Новий закон про мобілізацію передбачає обмеження у наданні консульських послуг в українських закордонних дипломатичних установах для осіб, які не оновили свої військово-облікові дані. Окрім цього, перебування за кордоном не звільняє цих осіб від покарання у вигляді штрафу, потенційно таким порушникам можуть навіть заблокувати банківські рахунки. Тож деякі юристи радять військовозобов'язаним українцям не тільки оновлювати дані у ТЦК, а ще й надіслати дані на офіційну адресу Міноборони.

Щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних: з 00:00 годин 17 липня прикордонники при перетині державного кордону України на виїзд мають перевіряти військово-облікові документи. Це стосується усіх громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, а також військовозобов'язаних жінок та чинних військовослужбовців будь-якої статі. У разі відсутності документа прикордонники мають відмовити у перетині державного кордону на виїзд з України. Також підставою відмови є статус "у розшуку" в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У такому випадку на місце події викликатимуть поліцейських.

Чи продовжать термін оновлення данних у ТЦК?

На сьогодні Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки на своєму засіданні жодних проєктів нормативно-правових актів, законодавчих актів про продовження строку оновлення даних не приймав. Раніше Міністерство оборони України також заявило, що не підтримує продовження строку оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів. Тож станом на сьогодні крайньою датою оновлення даних все ще залишається 16 липня 2024 року.

Єдиний шанс на продовження цього строку – прийняття одного із законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді. Їх існує декілька, але всі вони пропонують збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 120-150 днів. Тобто фактично є надія, що у військовозобов'язаних з'явиться ще 3-4 місяці на те, щоб оновити свої дані через ТЦК, ЦНАП та Резерв+. Приймуть законопроєкт чи ні, вирішиться сьогодні, 16 липня, адже всі вони чакають на розгляду і, можливо, на голосування.

"Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки після оновлення даних в застосунку «Резерв+» і інформації про розшук все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко у стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми", – уточнив народний депутат Володимир Арʼєв.