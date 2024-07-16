Верховна Рада ухвалила закон про обчислення часу в Україні, тим самим скасувала перехід з літнього на зимовий час і навпаки. Ініціативу підтримав 261 народний депутат, повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

В Україні скасували перехід на зимовий та літній час - що відомо

Метою законодавчої ініціативи №4201 є визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у достовірній інформації про точний час і календарну дату.

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Документ сприятиме євроінтеграційним прагненням України, оскільки 84 відсотків жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час. Це рішення також було підтримано Європейським Парламентом.

Документ не тільки спрямований на вирішення питань щодо визначення правових засад обчислення часу в Україні, а й покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки на тимчасово окупованих територіях України встановлений час Російської Федерації.

Тому встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як тепер буде обчислюватися час в Україні

Закон скасовує перехід на «літній» та «зимовий» час, тому на території України закріплюють єдиний київський час – UTC+2 (другий часовий пояс у шкалі Всесвітнього координованого часу).

У зв'язку з цим у цьому році в останню неділю жовтня українці останній раз переведуть стрілки годинника на зимовий час, і далі вже переведення на літній час не буде.