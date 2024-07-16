Президент Фінляндії Олександр Стубб затвердив так званий закон про депортацію у Фінляндії, який боротиметься з будь-яким потенційним гібридним впливом з боку Росії, пише Yle.

Закон про депортацію у Фінляндії – подробиці

Закон став реакцією на побоювання щодо ескалації міграції росіян до Фінляндії.

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"Я розумію всі правові та гуманітарні складнощі, пов'язані з цим законом. Обговорення засвідчило тверду прихильність фінів до питань національної безпеки та правової держави", – повідомив Стубб.

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Тепер шукачі притулку, які намагаються в'їхати до країни, можуть бути не допущені на територію країни або вислані з неї.

Новий закон не впровадять одразу після ухвалення, оскільки уряд і президент оцінять, коли досягнеться поріг для втілення. Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен зазначила, що для чинності закону потрібен високий поріг, а наразі немає ситуації, коли його застосування було б необхідним.

Парламентарі ухвалили урядовий законопроєкт 167 голосами проти 31, водночас уряд розглядає законопроєкт як необхідний для боротьби з будь-яким потенційним "гібридним впливом" з боку РФ, зокрема спрямуванням груп мігрантів до фінських контрольно-пропускних пунктів на східному сухопутному кордоні.

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Відносини Фінляндії з Росією заморожені, доки триває війна в Україні

Нагадаємо, що за словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки РФ продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право.

"Безпекова ситуація у світі зазнала фундаментальних змін через розв'язану Росією війну в Україні", – зауважила Валтонен.

Наразі безпосередньої військової загрози для Фінляндії немає, але "жахлива агресивна війна Росії" показала важливість наявності системи міжнародних правил.

Російські бази, включно з особовим складом і технікою, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, були перекинуті в Україну.

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Водночас Фінляндія посилює захист кордону з Росією через міграційний тиск. Зокрема, збільшується кількість прикордонних патрулів, БпЛА та електронних детекторів, а також будуються паркани вздовж кордону.