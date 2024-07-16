Євросоюз знову підтвердив підтримку всім зусиллям зі встановлення обставин катастрофи відповідно до резолюції Радбезу ООН 2166 і знову закликав Росію визнати свою відповідальність за збиття літака, зазначається у заяві високого представника ЄС від імені усіх 27 країн-членів Європейського Союзу.

ЄС засудив збиття Росією літака MH17

У документі нагадали, що 17 листопада 2022 року суд у Гаазі засудив трьох осіб до довічного ув’язнення за участь у збитті рейсу MH17. В ЄС наголосили, що всі докази, представлені спільною командою слідчих і переданих на розгляд Європейського суду з прав людини та до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), свідчать, що ракетна система земля-повітря "БУК", використана для збиття рейсу літака, належить ЗС РФ.

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"Жодна операція Росії з дезінформації не може спростувати ці головні факти, що були встановлені законним судом", – наголосили в заяві.

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Євросоюз взяв до відома процедурні ініціативи Нідерландів проти РФ у Європейському суді з прав людини, а також подання, ініційовані Австралією і Нідерландами перед Радою ICAO.

Рейс MH17 – що відомо

Церемонія вшанування пам'яті загиблих відбудеться завтра біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії МН17 поблизу аеропорту "Схіпхол", звідки MH17 17 липня 2014 року вилетів у свій останній рейс.

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Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 раніше дійшла висновку, що президент РФ Владімір Путін приймав рішення щодо постачання важкого озброєння бойовикам ДНР, а 12 червня Європейський суд із прав людини розпочав усні слухання щодо прийнятності та суті міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії". Тоді ж із Нідерландів до Страсбурга прибули родичі загиблих у катастрофі.

У 2020 році Нідерланди подали до ЄСПЛ міждержавну заяву проти РФ щодо збиття у 2014 році пасажирського літака рейсу МН17 та загибелі 298 його пасажирів.