Президент України Володимир Зеленський став ініціатором законопроєкту про внесення змін до законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

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В Україні позбавлять держнагород людей, які підтримують РФ - що відомо

Президент зазначив, що підписав сьогодні два документи. Перший – указ про відзначення державними нагородами 266 воїнів. 266 прізвищ.

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"І другий документ: мною ініційовано законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців", - зазначив Зеленський.

Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

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Новий законопроєкт стосується тих, хто отримував державні нагороди України, зокрема Героя України, ордени «За заслуги» та інші, але обрав підтримувати Росію так чи інакше або взагалі перебувати на її території.