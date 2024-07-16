Президент України Володимир Зеленський став ініціатором законопроєкту про внесення змін до законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
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Президент зазначив, що підписав сьогодні два документи. Перший – указ про відзначення державними нагородами 266 воїнів. 266 прізвищ.
"І другий документ: мною ініційовано законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців", - зазначив Зеленський.
Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.
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Новий законопроєкт стосується тих, хто отримував державні нагороди України, зокрема Героя України, ордени «За заслуги» та інші, але обрав підтримувати Росію так чи інакше або взагалі перебувати на її території.
"Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне «звання»: зрадники. А «нагородою» їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності", - зазначив Зеленський.
Президент попросив Верховну Раду розглянути цей законопроєкт уже найближчим часом.