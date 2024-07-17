Ексміністр МВС України Віталій Захарченко отримав підозру від ДБР за підривну діяльність проти України, зокрема за пропозиції іншим посадовцям зрадити державі, повідомили у ДБР.

Віталій Захарченко отримав підозру – подробиці

Після початку повномасштабного вторгнення Захарченко телефонував українським посадовцям, пропонуючи їм підписати договір із ворогом про "дружбу й захист", тобто добровільну здачу ворогу територій в обмін на високі посади в окупаційній адміністрації.

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Захарченко наголошував, що діє від імені російського керівництва. Згодом він брав участь у створенні та публікації низки відеозаписів і дайджестів з метою налаштувати українців проти законної вдади.

У цих публікаціях він виправдовував та визнавав законною збройну агресію РФ проти України й прославляв російську армію.

Яке покарання загрожує Віталію Захарченку

Його підозрюють у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Максимальне покарання за цими статтями – 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.