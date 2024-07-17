КНР і РФ розпочали військово-морські навчання з бойовою стрільбою в Південнокитайському морі, повідомили в Reuters.

"Морська співпраця 2024" – подробиці

Церемонія відкриття російсько-китайських військово-морських навчань "Морська співпраця – 2024" відбулась у китайському порту Чжаньцзян ще 14 липня.

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У ході морських маневрів екіпажі кораблів Тихоокеанського флоту Росії і ВМФ КНР повинні були провести спільні тренування протиповітряної оборони й протисубмаринної боротьби із залученням морської авіації КНР.

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За даними Reuters, обидві країни розгорнуть щонайменше по три кораблі від Китаю та Росії для триденних навчань.

Також ВМФ РФ та ВМС Китаю провели артилерійські стрільби в межах спільних навчань.

Навчання відбулися після завершення спільного військово-морського патрулювання в північній частині Тихого океану, до якого залучили загін кораблів Тихоокеанського флоту Росії, включно з двома корветами "Рєзкій" і "Громкій".

Співпраця між Китаєм і Росією – що відомо

Спільні навчання під назвою "Морська взаємодія – 2024" поділені на три етапи, серед яких зосередження сил, планування в гавані та відпрацювання на карті тактичного злагодження та практичні морські тренування 15-17 липня у прилеглій до провінції акваторії Південнокитайського моря.

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Під час першої фази навчань китайські бойові кораблі та два російські корвети провели четверте спільне морське патрулювання в західній і північній частині Тихого океану.

"Патрулювання не спрямоване проти третіх сторін і не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією", – наголосили в китайському Міноборони.

Окрім цього, Китай постачає Росії компоненти подвійного призначення.

Йдеться зокрема про постачання верстатів й мікроелектроніки. Водночас НАТО працюють над тим, щоб виявляти той факт, що Китай більше не так званий "нейтральний гравець".

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Уряд США вже зазначав про те, що попри заяви про нейтралітет, Китай надає низку послуг і технологій Кремлю та зберігає міцні торгівельні зв’язки з РФ протягом усього повномасштабного вторгнення.

Росія та Китай також співпрацюють у створенні аналога БпЛА Shahed для використання у війні проти України. Спроби створити аналог іранського безпілотника й почати розробку та тестування версії почалися цього року. Однак китайські безпілотники в Україні ще не використовують.