Учора експрезидент України Петро Порошенко вніс за нього заставу в розмірі 9 млн гривень.

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Ексспівробітник ГУР МО перебував під арештом з 25 квітня 2023 року.

Ексспівробітник ГУР МО Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави на суму 9 млн гривень, пише Суспільне.

Справа Романа Червінського – що відомо

Роман Червінський – український контррозвідник, експолковник СБУ, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, куратор і керівник спецоперації "Авеню", колишній в. о. командира військової частини ССО.

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У квітні минулого року ЗМІ поширювали інформацію про операцію із вербування російського пілота для викрадення літака і перегону його в Україну. Вона тривала кілька місяців протягом літа 2022 року, а Червінський також брав у ній участь.

У 2020 році ексрозвідник був одним із організаторів операції із затримання "вагнерівців", виманюючи їх у Білорусь.

Червінський причетний до масованого ракетного удару російськими військами по аеродрому Канатове в Кіровоградській області 23 липня 2022 року.

Деякі військові тоді вирішили провести операцію із захоплення літака РФ, пілот якого нібито погодився перейти на бік України. Операція відбувалась без погодження з державними органами та всупереч зауваженням СБУ.

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Однак, операція провалилась, через що Росія отримала дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та літаків. Країна-агресор його обстріляла, внаслідок чого загинули двоє людей, а поранень отримали ще 19.

Відповідно тоді відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 111 (держзрада) і ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою посадовою влади або службових повноважень) КК України.

25 квітня 2023 року суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права внесення застави.

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Адвокат ексрозвідника Романа Червінського Віктор Василюк вчора повідомив про звільнення ексрозвідника під заставу 15 липня згідно з рішенням апеляційного суду Кропивницького.

Водночас експрезидент України Петро Порошенко вирішив запропонувати родині Червінських внести ту частину суми застави, якої не вистачає для виконання рішення суду.