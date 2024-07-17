У середу, 17 липня, з російського полону повернулися 95 українських захисників з ворожого полону, повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники", - сказав Президент, та додав, що "хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх"

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Україна повернула 95 полонених

Далі повернуті воїни поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі, призначать необхідне лікування та реабілітацію.

В Міноборонии Росії також підтвердили обмін та повідомили, що "у результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 95 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".

Під час повернення російських військовослужбовців з полону посередницьку участь гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати, додали в російському відомстві.

Загалом вдалося повернути 3405 наших людей від початку повномасштабного вторгнення додому.

Обміни військовополоненими – що треба знати

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець 9 липня анонсував великий обмін, яким повернуть жінок-військовополонених, пише Суспільне.

Advertisement

"Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні", — говорив омбудсмен.

Він сказав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.

“Україна активно працює над залученням міжнародної підтримки у справі повернення наших захисників і цінує допомогу, яка надається в цьому контексті”, - сказав представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Kyiv Post в травні, додаючи, що “ми дуже вдячні за активно-посередницьку роль, яку відіграли ОАЕ”.

Advertisement

Представник ГУР не може розкрити всіх деталей посередництва допоки всі українські захисники не повернуться додому, він зазначає, що роль в цьому процесі ОАЕ дуже важлива.

“Це спільна активна дипломатична робота”, - наголошує Юсов.

25 червня Україна повернула додому 90 військових із російського полону. Серед них були воїни Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби. Там були й військові з Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.

52 захисниками з них виявились оборонці "Азовсталі" та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію.

Advertisement

А 31 травня за сприяння ОАЕ Україна провела обмін віськовополоненими з Росією 75 на 75.

Серед них були 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках.

Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, а щонайменше третина з урятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.