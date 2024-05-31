Україна провела обмін віськовополоненими із Росією 75 на 75 за гуманітарного сприяння ОАЕ.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Телеграм.

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Україна з Росією вперше з лютого провели обмін військовополоненими

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України", – зазначив Зеленський.

За словами Голови Офісу президента Андрія Єрмака в Телеграм, це рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

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"Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!" – наголосив Зеленський.

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Сьогоднішній обмін – 52-ий з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок... Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність", – додали в ГУР МО.

Серед людей, яких вдалося повернути, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу, ще четверо звільнених бранців Кремля – цивільні особи.

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Також як зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграм, працівники Офісу омбудсмана перебувають на місці здійснення обміну для того, аби проконтролювати дотримання прав людини, відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.