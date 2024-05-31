Україна провела обмін віськовополоненими із Росією 75 на 75 за гуманітарного сприяння ОАЕ.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Телеграм.
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Україна з Росією вперше з лютого провели обмін військовополоненими
"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України", – зазначив Зеленський.
За словами Голови Офісу президента Андрія Єрмака в Телеграм, це рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.
"Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!" – наголосив Зеленський.
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Сьогоднішній обмін – 52-ий з початку повномасштабного вторгнення РФ.
"Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок... Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність", – додали в ГУР МО.
Серед людей, яких вдалося повернути, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу, ще четверо звільнених бранців Кремля – цивільні особи.
Також як зазначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграм, працівники Офісу омбудсмана перебувають на місці здійснення обміну для того, аби проконтролювати дотримання прав людини, відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.
РФ заявила про обмін військовополоненими
Міноборони РФ також повідомило про обмін військовополоненими.
"Літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії звільнених військовослужбовців буде доставлено до Москви для проходження лікування та реабілітації в медичних установах Міноборони Росії. Всім звільненим надається необхідна медична та психологічна допомога", – заявили в міноборони РФ у Телеграм.
За словами російського міноборони, "підконтрольній київському режиму території повернуто 75 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".
Як зазначається, посередницьку участь гуманітарного характеру під час процесу повернення з полону надали Об'єднані Арабські Емірати.