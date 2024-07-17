Росія планує посилити свої підрозділи ще двома бригадами для проведення активних наступальних дій на Торецькому напрямку, розповів у коментарі Kyiv Post речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Слід зауважити, що у середньому чисельність бригади становить від 1 000 до 8 000 осіб, але буває і більше.

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РФ планує посилити угруповання на Торецькому напрямку - що відомо

"Є інформація, що для проведення активних дій окупанти мають наміри посилити свої підрозділи ще двома бригадами", - сказав Волошин.

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За словами речника, перехоплені радіообміни між російськими військовими свідчать, що у диверсійно-розвідувальних групах противника присутні жінки.

"На Торецькому напрямку тривають бої з противником. Минулої доби противник відносно активізувався: за підтримки авіації здійснив 11 атак", - сказав Волошин.

За інформацією Волошина, на Торецькому напрямку російські війська скинули 11 керованих авіаційних бомб (КАБів) за добу. Зокрема, росіяни бомбардували райони населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

"Противник останнім часом проводить свої штурми залучаючи піхоту кількістю від відділення до роти. Ворог у підтримку своїх дій наносить удари бомбардувальною авіацією", - зауважив речник.

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"За минулу добу ворог по напрямку здійснив понад 217 обстрілів з різних видів озброєння", - сказав речник.

Він вчергове підтвердив, що Росія намагається тиснути на цьому напрямку, і на цій ділянці фронту йдуть бої, які тривають щодня.

"Бойові дії з противником відбуваються на підступах в районі околиць Торецька. Окупаційна армія намагається захопити місто, не рахуючись із втратами свого особового складу і техніки", - сказав Волошин.

Також росіяни поряд зі штурмами продовжують обстріл Торецька з різних засобів ураження.

Російські війська, ймовірно, зазнали значних втрат у техніці та особовому складі на Торецькому напрямку. Партизанський рух "Атеш" з посиланням на свого агента - військовослужбовця 27-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ - повідомляв про посилення перекидання особового складу та техніки на Торецький напрямок.

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В "Атеш" наголосили, що російське командування має намір взяти Торецьк "за будь-яку ціну".

Волошин у коментарі Kyiv Post підтвердив заяву партизанів, і додав, що Україна підрахувала значні втрати росіян на напрямку. За його словами, Росія протягом тижня втратила на Торецькому напрямку до 1502 осіб – 635 убитих, 855 поранених і 12 військовополонених.

7 липня речник "Хортиці" повідомив Kyiv Post, що російські війська наступають на Торецьк.

Торецьк знаходиться приблизно за 10 кілометрів від окупованої Росією Горлівки та за 40 кілометрів на північ від Авдіївки.

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Українські військові експерти наголошують, що контроль над Торецьком дозволяє українцям утримувати вогневий контроль над Горлівкою та прилеглими містами, які є оперативним тилом російських Збройних сил.