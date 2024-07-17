Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав угоду з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо, що передбачає фінансування проєктів відбудови на Київщині та Чернігівщині на 150 мільйонів євро.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

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Бельгія надасть кошти на відбудову України - що відомо

"Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро. Угоду, яка дає старт цим проєктам, підписали з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо під час онлайн-зустрічі", - написав він.

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За словами Шмигаля, кошти спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.

Очільник уряду додав, що підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку Української держави.

Також, згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

"Дякуємо Бельгії за непорушну підтримку України в боротьбі за нашу свободу, незалежність і європейське майбутнє",- підкреслив Шмигаль.