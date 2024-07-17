Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав угоду з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо, що передбачає фінансування проєктів відбудови на Київщині та Чернігівщині на 150 мільйонів євро.
Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.
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Бельгія надасть кошти на відбудову України - що відомо
"Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро. Угоду, яка дає старт цим проєктам, підписали з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо під час онлайн-зустрічі", - написав він.
За словами Шмигаля, кошти спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.
Очільник уряду додав, що підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку Української держави.
Також, згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.
"Дякуємо Бельгії за непорушну підтримку України в боротьбі за нашу свободу, незалежність і європейське майбутнє",- підкреслив Шмигаль.
Бельгії виділила кошти на протимінну діяльність в Україні - подробиці
Програма розвитку ООН (UNDP) підписала угоду на 1 млн євро з урядом Бельгії для реалізації Проєкту UNDP з протимінної діяльності.
Внесок Бельгії в Проєкт протимінної діяльності стане визначним для посилення безпеки та захисту громад, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, підтримки гуманітарного розмінування, а також створення більш безпечного середовища для економічного та соціального розвитку України.
Проєкт зосереджений на розширенні потенціалу державних органів з метою підвищення спроможності ефективно організувати протимінну діяльність.