Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав угоду з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо, що передбачає фінансування проєктів відбудови на Київщині та Чернігівщині на 150 мільйонів євро.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

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Бельгія надасть кошти на відбудову України - що відомо

"Бельгія профінансує проєкти відбудови в Україні на 150 млн євро. Угоду, яка дає старт цим проєктам, підписали з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо під час онлайн-зустрічі", - написав він.

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За словами Шмигаля, кошти спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.

Очільник уряду додав, що підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку Української держави.

Також, згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні.

"Дякуємо Бельгії за непорушну підтримку України в боротьбі за нашу свободу, незалежність і європейське майбутнє",- підкреслив Шмигаль.

Бельгії виділила кошти на протимінну діяльність в Україні - подробиці

Програма розвитку ООН (UNDP) підписала угоду на 1 млн євро з урядом Бельгії для реалізації Проєкту UNDP з протимінної діяльності.

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Внесок Бельгії в Проєкт протимінної діяльності стане визначним для посилення безпеки та захисту громад, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, підтримки гуманітарного розмінування, а також створення більш безпечного середовища для економічного та соціального розвитку України.

Проєкт зосереджений на розширенні потенціалу державних органів з метою підвищення спроможності ефективно організувати протимінну діяльність.

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