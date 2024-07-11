Програма розвитку ООН (UNDP) підписала угоду на 1 млн євро з урядом Бельгії для реалізації Проєкту UNDP з протимінної діяльності, повідомили в ПРООН.

Бельгія профінансувала Проєкт протимінної діяльності

"Внесок Бельгії в Проєкт протимінної діяльності стане визначним для посилення безпеки та захисту громад, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, підтримки гуманітарного розмінування, а також створення більш безпечного середовища для економічного та соціального розвитку України", – зазначили у ПРООН.

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Проєкт UNDP з протимінної діяльності в Україні має зменшити загрозу та вплив наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни за допомогою низки заходів, зокрема операцій з обстеження та розмінування, інформування про ризики, надання допомоги постраждалим та адвокації протимінної діяльності.

Проєкт зосереджений на розширенні потенціалу державних органів з метою підвищення спроможності ефективно організувати протимінну діяльність.

Більше по темі Греція передасть США понад 30 винищувачів F-16 для відправки Києву Країна також планує модернізувати 82 винищувачі F-16 з Block 30 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Наразі до проєкту долучились уряди Бельгії, Хорватії, Данії, Франції, Республіки Корея, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії.

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Розмінування в Україні – що відомо

Нагадаємо, що Японія проведе міжнародну конференцію з розмінування в Україні. Водночас Японія зобов'язалась розширити підтримку України фінансовою допомогою, додатковим сприянням відновлення в секторі електрогенерації та організацією розмінування. Країна надасть Україні великі машини японського виробництва для розмінування.

Туреччина, Румунія та Болгарія також розпочали спільні операції з розмінування Чорного моря, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема експорту українського зерна. У січні вони підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі. Країни є членами НАТО, але їхні судноплавні сили управляються за межами НАТО, частково для того, щоб уникнути ескалації у відносинах з Росією.