Служба безпеки України повідомила про затримання трьох колаборантів, які почали співпрацювати з Росією ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

СБУ затримала трьох колаборантів на Луганщині – подробиці

Одним із фігурантів виявився колишній судовий розпорядник, який після захоплення міста Ізюм приєднався до відділення ворожої поліції МВС.

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Там його призначили помічником оперативного чергового, де він охороняв будівлю репресивного органу Росії, а також допомагав збирати інформацію про місцевих, зокрема учасників руху опору.

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Після звільнення громади він утік на Дніпропетровщину, де переховувався в орендованій квартирі.

А на Львівщині викрили колишню директорку однієї зі шкіл тимчасово окупованої території Луганщини. Нею виявилась мешканка міста Антрацит, яка після захоплення населеного пункту пішла на співпрацю з ворогом.

Більше по темі На 12 років ув'язнили агента ФСБ, який скоригував удар по аеродрому Луцька Місцевий музикант ще до повномасштабного вторгнення надавав росіянам інформацію про розташування певних об'єктів.

Там вона запроваджувала освітні стандарти РФ та схиляла вчителів до співпраці з росіянами.

Згодом зловмисниця вирішила навідати свою доньку в столиці, а для цього намагалася в’їхати на підконтрольну Україні територію через Росію та Євросоюз.

Співробітники СБУ затримали колаборантку на спробі перетину державного кордону через пункт пропуску "Угринів" на Львівщині.

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Черговою прихильницею Росії виявилась мешканка Херсонщини, яка після захоплення Бериславського району влаштувалася до окупаційного виборчкому.

Жінка агітувала місцевих жителів проголосувати за приєднання регіону до складу Росії під час фіктивного референдуму, а після звільнення правобережжя області вона виїхала до родичів у Херсон, де хотіла сховатись і уникнути правосуддя, проте її затримали за місцем тимчасового проживання.

Яке покарання загрожує колаборантам на Луганщині

Їм усім повідомили про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисникам загрожує від 3 до 15 років ув’язнення.

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СБУ викрила колаборанток, які організовували псевдовибори Путіна – що відомо

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки повідомляла про викриття трьох колаборанток, які організували фейкові "вибори Путіна" в березні цього року в Старобільську, Первомайську та Марківці Луганської області.

Ексчиновниця Старобільської РДА, начальниця відділу кадрів Попаснянської районної лікарні та вчителька музики із Марківки отримали посади у дільничних та територіальних так званих "виборчих комісіях" та відповідні повноваження.

Вони формували списки виборців, опрацьовували бюлетені, готували протоколи, та фальсифікували кількість голосів.

Жінкам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.