Українські морські піхотинці відійшли із села Кринки, яке впродовж кількох місяців було плацдармом українських збройних сил на лівому, південному березі річки Дніпро. Це стало тактичною поразкою в ході багатомісячних зусиль України з метою звільнення та утримання позицій на стратегічно важливому південному напрямку, повідомлялося в середу.

Село Кринки, розташоване на протилежному від Херсона лівому березі Дніпра, українські десантники звільнили після зухвалого форсування річки в середині жовтня 2023 року.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними військової інформаційної платформи DeepState, минулого тижня українці залишили вщент зруйноване село, в якому до війни так любили відпочивати сім'ї з дітьми та поціновувачі риболовлі. Цей відхід принаймні на цей час завершив понад семимісячну присутність українських морпіхів на лівобережжі Дніпра.

Українські бійці на невеликих човнах переправилися на контрольований Україною правий, північний берег Дніпра й повернулися на позицій своїх підрозділів поблизу Херсона, повідомили деякі ЗМІ. Про істотне втручання збройних сил Росії в евакуацію українців на правий берег не повідомлялося.

Advertisement

Село Кринки та болотиста місцевість навколо цього села часто згадувались українськими військовими експертами як місце, де впродовж кількох місяців елітні українські морпіхи за підтримки всюдисущих БпЛА вели запеклі, але переважно успішні бої проти значно чисельніших російських підрозділів, які до того ж мають значну перевагу у вогневій потузі.

Скомпонована Kyiv Post збірка зображень, зроблених з дрона, на яких видно прибережне село Кринки на Дніпрі. Зображення справа та вгорі ліворуч взяті з репортажу журналу «Фокус» за 24 квітня. На передньому плані видно знищену російську бойову машину піхоти БМД-3. Зображення зліва внизу взяте з відео, зробленого у червні 2023 року, на якому видно потужну повінь після руйнування російською армією гігантської дамби Каховської ГРЕС.

Advertisement

В офіційних звітах української армії у вівторок немає прямої згадки про відступ із Кринок. Однак у вчорашній статті на сайті «Суспільне новини» сказано, що українці залишили село ще «кілька тижнів тому».

У щоденному звіті Генштабу Збройних сил України за середу зазначається, що українські військові досі утримують позиції на лівому березі Дніпра в Козачих Лагерях – селі, що межує із Кринками.

У вівторок російські війська намагалися відкинути українські сили із Козачих Лагерів, але їхня атака провалилась, йдеться у звіті. Востаннє українські військові повідомляли про наземні бої у Кринках 11 липня.

Advertisement

Українські солдати та волонтери, які описували ситуацію в цьому селі останніми місяцями, повідомляли про наявність максимум 200 українських бійців. Йдеться про військовослужбовців української морської піхоти, а також невелику кількість добровольців із підрозділів територіальної оборони, які з березня намагалися закріпитись у Кринках.

Українські морпіхи й тероборонівці протягом кількох місяців вели там запеклі бої із переважаючими силами ворога. Іхні побратими під постійним вогнем артилерії та безпілотників човнами доправляли сміливцям, що тримали лівобережний плацдарм, їжу та боєприпаси, а також евакуювати поранених. Відходом із села Кринки завершилися багатомісячні зусилля українських морпіхів утримати звільнений плацдарм на лівому березі Дніпра та розширити його.

Advertisement

Схема, створена Kyiv Post на базі карти DeepState від 16 липня. Як повідомило це джерело, Кринки наразі повністю контролюються росіянами, Козачі Лагері, можливо, також перебувають під контролем росіян, але це поки що точно не доведено. У звіті Генштабу ЗСУ сказано, що Козачі Лагері все ще перебувають під контролем України.

ЗСУ мають у своєму арсеналі тактичну мостову техніку, зокрема десантні мости стандарту НАТО, передані Німеччиною. За понад півроку, що минув після висадки українських морпіхів у Кринках українське військове керівництво так і не наважилося форсувати Дніпро – потужну водну перешкоду, яку за шириною можна порівняти із Рейном. Військові аналітики впевнені, що спробу українців форсувати річку великими силами росіяни зупинили би, застосувавши свої численні бомбардувальники, які все ще домінують у повітряному просторі над Херсонщиною.

Advertisement

Російські ВПС впродовж багатьох місяців майже безкарно обстрілюють позиції українських морських піхотинців потужними КАБами, тому що українська ППО в цьому районі надто слабка та малоефективна, аби перешкоджати дальнім ударам російської авіації по лівобережному плацдарму.

Через постійні російські бомбардування та наземні бої Крики – до війни мальовниче село на узбережжі Дніпра із приблизно двома сотнями ошатних будинків – тепер майже вщент знищені.

Згідно із російськими військовими звітами, у низовині Дніпра поблизу Херсона досі точаться бої. Переважно йдеться про зіткнення піхоти у лабіринті островів і каналів у розгалуженому руслі річки, але повітряні удари російських ВПС також тривають у цьому районі, повідомив у середу російський мілблогер «Два майора».