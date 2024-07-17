Фінські та шведські літаки-винищувачі перехопили двох російських військових літаків над Балтійським морем, повідомила пресслужба Об’єднаного командування Повітряних сил НАТО.

Над країнами НАТО перехопили російські винищувачі - подробиці

Об’єднаний центр повітряних операцій НАТО у німецькому місті Юдем повідомив, що над міжнародними водами Балтійського моря фіксують два російських винищувачі, що прямують з Калінінградської області до основної частини РФ.

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Літаки помітили також фінські та шведські моніторингові центри, після чого обидві країни підняли своїх пілотів для перехоплення.

Російські винищувачі не мали плану польоту, не тримали зв’язок з цивільними авіадиспетчерами та не використовували сигналів транспондера.

"Фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення у тісній координації з Об’єднаним центром повітряних операцій НАТО. Це рутинне завдання підтверджує рівень інтеграції обох союзників, яку вони досягли в рамках інтегрованих систем протиповітряної та протиракетної оборони НАТО та домовленостей Альянсу щодо контролю за повітрям у Балтійському морі" – зазначено у коментарі.

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Фінсько-російські відновини - що варто знати

За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки РФ продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право.

Фінляндії посилює захист кордону з Росією через міграційний тиск. Зокрема, збільшують кількість прикордонних патрулів, БПЛА та електронних детекторів, а також будують паркани вздовж кордону.

Російська Федерація атакує Європейський Союз на кількох фронтах – від глушіння GPS до використання мігрантів, і блок має краще реагувати на ці загрози, заявляв прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

У Міністерстві оборони Фінляндії заявляли, що російський військовий літак порушив повітряний простір у східній частині Фінської затоки. Він перебував у повітряному просторі Фінляндії дві хвилини.

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Гібридні атаки Росії на країни Європи – що відомо

Шведська влада заявляла, що Росія створює перешкоди, спрямовані на супутникові мережі скандинавської країни, які вона вперше помітила після вступу до НАТО.

Після початку повномасштабного нападу на Україну РФ використовує перешкоди для GPS як засіб гібридного втручання. Перешкоди не вплинули на безпеку цивільної авіації у Фінляндії, але Finnair скасувала деякі рейси до Естонії через збої GPS.

У травні також протягом кількох днів хакери здійснювали кібератаки на низку державних установ Молдови. Речник молдовського уряду зазначив, що цілями кібератак були, зокрема, сайти громадського телебачення, вебсторінки уряду та міністерств.

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Кількість кібератак на Німеччину з боку Росії зросла майже на третину. Загалом кількість кібератак, здійснених минулого року на Німеччину з-за кордону, зросла на 28 % з 2020 року.