Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро.
Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility досягне 12 млрд євро.
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Україна отримає черговий транш у межах Ukraine Facility - що відомо
"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро", - зауважив Шмигаль.
Він висловив вдячність Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку.
"Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", - зазначив Шмигаль.
Обсяг фінансування України в межах Ukraine Facility досягне 12 млрд євро - подробиці
"Сьогодні Єврокомісія схвалила надання Україні майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility", - написала фон дер Ляєн.
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Президентка уточнила, що після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility досягне 12 млрд євро.
За словами фон дер Ляєн, Євросоюз продовжує підтримувати боротьбу України за свободу та на шляху до членства у блоці.
Today, @EU_Commission endorses releasing nearly €4.2 billion to Ukraine under the #UkraineFacility.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2024
Once adopted by the Council, total EU funding to Ukraine under the Facility will reach €12bn.
The EU continues to firmly support Ukraine's fight for freedom and path to the EU.
Україна отримала 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility – що треба знати
27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.
Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти підтримали макроекономічну стабільність і дозволили забезпечити фінансування пріоритетних бюджетних потреб.
Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду зазначав, що в червні очікується надходження 1,9 млрд євро в межах програми.