Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро.

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що після схвалення траншу Радою ЄС загальний обсяг фінансування України в рамках Ukraine Facility досягне 12 млрд євро.

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Україна отримає черговий транш у межах Ukraine Facility - що відомо

"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро", - зауважив Шмигаль.

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Він висловив вдячність Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку.

"Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", - зазначив Шмигаль.