ЗС РФ завдали 424 удари по Запорізькому регіону за добу, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запорізьку область
Під вогнем були 14 населених пунктів: Приморське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Вербове, Новоданилівка, Малинівка, Успенівка, П'ятихатки та Левадне.
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Росіяни застосували 196 безпілотників різних типів і здійснили 11 обстрілів із РСЗВ та 210 із артилерії.
7 авіаударів завдали по Степногірську, П'ятихатках, Лобковому та Ольгівському.
Надійшли 14 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури та трьох поранених у Пологівському районі, двоє з яких – діти.
Обстріли на Запоріжжі – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу армія РФ обстріляла область 357 разів.
Ворогом були використані 144 безпілотники різних типів і здійснені 14 обстрілів із РСЗВ та 196 із артилерії.
Водночас від трьох авіаційних ударів постраждали Роботине, Гуляйпільське та Залізничне.