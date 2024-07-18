Американські консерватори зібралися на третій день Республіканського національного з'їзду. Перший день був присвячений висуненню Дональда Трампа, а другий — його колишнім суперникам, які запевняли його у своїй лояльность та розпалювали антиімміграційну риторику на догоду прихильникам Трампа. В середу розмови на сцені торкалися переважно питань зовнішньої політики.

Першим виступив голова з'їзду Майкл Вітлі, який легко переконав присутніх у тому, що Росія «припаркувала на Кубі човен, здатний нести ядерні ракети».

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Де ми опинилися сьогодні? Росія вторглася в Україну, — сказав він. «Вони припаркували ядерний ракетний катер за 90 миль від нашого берега в Гавані, на Кубі».

Насправді російські катери, про які йдеться, брали участь у звичайних військово-морських навчаннях, які Росія періодично проводить на Кубі. CNN зазначає, що речник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив у червні, що «з огляду на тривалу історію заходу кораблів Росії до кубинських портів, ці візити вважаються звичайними військово-морськими операціями, особливо в контексті посилення підтримки України з боку США та навчань НАТО.

Advertisement

Річард Гренелл, колишній автор Fox News, який працював у Державному департаменті за часів Джорджа Буша-молодшого, а згодом обіймав посаду директора Національної розвідки США, виступив з ізоляціоністським посланням, яке відображає настрої, що панують у республіканській партії.«З 2001 по 2008 рік я був представником Америки в Організації Об'єднаних Націй. Тоді... ми втручалися у справи інших країн і підписували договори, які були вигідні лише іншим країнам. Ми витратили занадто багато років, ігноруючи пріоритети Америки.«Ось що сталося, коли Вашингтон перестав бути столицею Сполучених Штатів і став столицею світу», — сказав він під схвальні вигуки та аплодисменти.

Advertisement

А потім він розгорнув сценарій передвиборчої кампанії Трампа щодо України:«Росія вторглася в Україну і при Обамі, і при Байдені, але Путін не наважився на ескалацію за президента Трампа», — сказав Гренелл, не згадавши, як і інші доповідачі, чотири роки окупації Криму Росією при Трампі.

Представниця-новачок Анна Пауліна Луна (Республіканська партія, штат Флорида) заявила, що нинішня адміністрація «зловживає нашими ресурсами у зовнішніх війнах всупереч нашим національним інтересам». Вона запевнила присутніх, що Трамп знає про жертви війни і «готовий віддати своє життя на захист нашої великої нації», хоча насправді колишній президент ухилявся від військової служби під час війни у В'єтнамі, стверджуючи, що у нього кісткові шпори, навіть після того, як у 1968 році військова комісія визнала його придатним до служби).

Advertisement

Наприкінці вечора основний доповідач, кандидат у віце-президенти США Джей Д. Венс, здебільшого тримався осторонь від дискусії про Україну, оскільки його опозиція щодо допомоги Києву вже добре всім відома. Але під кінець виступу він висловив докір на адресу країн-членів НАТО, заявивши, що вони повинні «розділити тягар» забезпечення миру в усьому світі.

Майже 800 морських піхотинців та інших військовослужбовців зникли безвісти після відходу з села на лівому березі

У середу видання « Слідство » повідомило, що українська поліція вважає, що 788 українських військовослужбовців зникли безвісти під час оборони Кринок, селища на лівому березі Дніпра. Кринки — зона зухвалої десятимісячної операції українських військових із визволення утримуваної Росією території, що тривала з жовтня 2023 року по липень цього року.

Advertisement

Як пише «Українська правда», «Слідство» поспілкувалося із близько десятком моряків і медиків з різних бригад морської піхоти, які або самі перебували в Кринках, або перевозили туди людей. Моряки розповіли про складнощі в обороні Кринок, оскільки ресурси були обмежені із самого початку.

«Особливо важко було заходити туди в жовтні на зимівлю», — сказав один з офіцерів.

Солдати згадували, що коли село було повністю зруйноване, і наприкінці зими від нього не залишилося навіть руїн, утримання цих позицій стало для багатьох «дорогою в один кінець», писала «Українська правда», хоча вдалось відшукати воїнів, які в Кринках побували тричі.

Advertisement

Тривають пошуки 788 осіб, які зникли там безвісти з жовтня 2023 року по теперішній час, 262 військових — поховані.

У середу, за збігом обставин, Україна святкувала повернення 95 військовополонених.

«Ми продовжуємо повертати наших людей додому, — сказав президент Володимир Зеленський. «Це солдати Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники... Як би важко не було, ми шукаємо всіх, хто може перебувати в полоні. Ми маємо повернути всіх».