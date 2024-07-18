Російські сили завдали ударів по 16 населених пунктах Херсонської області, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріл Херсонщини – подробиці
За даними ОВА, під обстрілами перебували Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Придніпровське, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Саблуківка, Червоне, Нововоронцовка, Гаврилівка та Херсон.
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Окрім 22 приватних будинків та 4 багатоповерхівок, пошкоджені також господарчі споруди та автомобілі.
"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", – додав Прокудін.
Останні обстріли Херсонської області – що відомо
За попередню добу сили країни-агресора обстріляли 16 населених пунктів регіону.
Ушкоджень зазнали 19 приватних будинків та 7 багатоповерхівок, а також торговельні й ангарні приміщення, приватні автомобілі та вежа стільникового зв'язку.
Унаслідок обстрілів 7 людей дістали поранення.