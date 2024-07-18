Триває другий місяць літа, який приніс в Україну аномальну спеку, але це не привід сидіти вдома! Обирайте захід до душі: насолоджуйтесь атмосферою виступів відомих гуртів на Atlas United 2024 або чудовою хореографією вистави "Небезпека дому на околиці", а якщо ви любите тишу, то завітайте до музею чи на фотовиставку.

Виставковий фотопроєкт Наталії Нестеркіної "Нескінчена надія"

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"НЕСКІНЧЕНА НАДІЯ" – це виставка-фотопроєкт, присвячена дружинам, матерям, сестрам та загалом родинам українських військових 30-ї бригади ЗСУ. Вони зникли безвісти під час боїв із ""вагнерівцями" на Бахмутському напрямку, їхня подальша доля достеменно не відома.

Сім'ї, чиї близькі вирушили на фронт і не повернулися, але не числяться загиблими, твердо вірять, що вони живі й сподіваються на їхнє повернення. Пошук зниклої близької людини стає для них найважливішим завданням. Надія, страх, відчай і бажання дізнатися правду – все це супроводжує їх щодня й щохвилини.

Авторка фотопроєкту Наталія Нестеркіна є членкинею Національної спілки фотохудожників України. Вона документує злочини росіян на деокупованих територіях та з 2022 року має акредитацію на фотозйомки від ЗСУ.

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Ціна: дізнавайтесь на місці

Де: артпростір Київської бібліотеки імені Миколи Гоголя

Коли: 15-29 липня з 11:00 до 18:45

Концерт творчої спілки PHIL IT

PHIL IT — творча спілка, засновником якої є Пилип Коляденко. Він музикант, піаніст, саундпродюсер та учасник гурту KADNAY. Менш ніж за рік своєї творчості PHIL IT спромоглися випустити три альбоми: "Пролог", "Епілог" та "Елегія". аЛЬБОМИ відрізняються чуттєвістю, наповненістю та глибокими сенсами. Цікаво, що останній альбом "Елегія" записувався наживо при запрошених гостях та став новою спробою розкрити творчий потенціал гурту.

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Концерт на ВДНГ просто неба обіцяє бути чуттєвим, сповненим емоцій та драйву. Не пропустіть виступ улюбленого гурту!

Ціна: 600-2000 грн. Квитки

Де: ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 19 липня, 18:00

Підпільний Стендап у Жовтневому дворику

Найвідоміші коміки Києва — Сергій Чирков, Ганна Кочегура, Світлана Немонежина та Сергій Степанисько — влаштовують грандіозну літню вечірку й обіцяють цього вечора тільки найкращий матеріал і нереальну атмосферу!

Насолодитися годинами відбірного гумору, долучитися до поціновувачів стенд-апу та трохи розслабитися можна у Дворику МЦКМ вже цієї п'ятниці. Якщо у вас ще немає планів на вечір, то дуже радимо приєднатися.

Ціна: 300-600 грн, вхід для бійців ЗСУ та ТРО — безплатний за попереднім записом в інстаграм @undergroundstandupkyiv

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Де: Дворик МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 19 липня, 19:00

Музичний фестиваль ATLAS UNITED 2024

Найвідоміший фестиваль країни AtlasWeekend повертається в новому форматі. На глядачів чекатимуть виступи понад 70 українських артистів. Серед них такі метри сцени як "Бумбокс", "Курган & Agregat", "Друга Ріка", "Жадан і Собаки", "Без обмежень", Dantes, Артем Пивоваров, Latexfauna та Verka Serduchka. Розважати глядачів у перерві між виступами будуть відомі коміки від Підпального Стендапу, очікуйте Василя Байдака, Настю Зухвалу, Свята Загайкевича та Сергія Чиркова.

Цьогоріч організатори фестивалю планують зібрати 100 мільйонів гривень, які підуть на підтримку Сил Оборони. Половину коштів хочуть спрямують на закупівлю роботів через платформу UNITED24, а решту — на забезпечення дронами ЗСУ.

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Ціна: Від 1750 грн. Квитки

Де: ТРЦ Blockbuster Mall (проспект Cтепана Бандери, 36)

Коли: 19-21 липня

Танцювально-музична вистава "Небезпека дому на околиці"

Цікава, непередбачувана та яскрава вистава від театру "Різні" за мотивами романів Агати Крісті. Це зовсім новий жанр, якого ви ще не бачили на великій сцені, адже це не мюзикл і не спектакль, це танцювально-музичний детектив.

Трагікомедія в стилі Золотої ери Голлівуду — така сама небезпечна, таємнича та інтригуюча від перших до останніх хвилин. Також очікуйте чуттєвого виконання вже давно знайомих пісень у авторській обробці. Складна, добре поставлена хореографія та шалені емоції від 13 акторів, що грають від щирого серця.

Ціна: 450-700 грн. Квитки

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Де: Дворик МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 20 липня, 19:00

Концерт від діджея HYENAH

Німецький діджей ГІЄНА (HYENAH) приховує своє обличчя вже багато років. Всі знають його тільки під маскою космічного бедуїна, що не заважає любити його чудові сети та неперевершені музичні композиції. Він постійно потрапляє у компіляції та чарти афро-хаус треків.

Тільки цими вихідними HYENAH, який був у Києві вже на четвертий місяць повномасштабного вторгнення, в серпні 2022, повертається до нас із новою особливою музикою. А ще разом із ним до Києва завітають неперевершені AFRODISIAK та одеський резидент INKSANE.

Ціна: Від 300 грн

Де: Kureni, Паркова дорога, 4

Коли: 20 липня, 16:00

Vivaldi, "Пори року" у виконанні ансамблю Uccelli Barocchi

Катерина Бойчук як солістка неперевершеного музичного ансамблю віртуозів своєї справи Uccelli Barocchi представить твори Вівальді у новому звучанні. Вони виконають легендарну музичний твір італійського композитора епохи бароко — "Пори року". Всі чотири сезони можна буде "відчути" на слух та пережити на даху Гуліверу: літо, осінь та зиму.

Приходьте на одну з найатмосферніших терас у центрі Києва, де чудовий краєвид та можна споглядати захід сонця під класичну музику.

Ціна: 300-1000 грн

Де: Дах ТРЦ Gulliver, Спортивна площа, 1а

Коли: 21 липня, 19:00

Виставка "Скарби Криму. Повернення"

Наразі до Скарбниці Національного музею історії України потрапили справжні скарби: 565 експонатів та понад 2000 музейних предметів. Поверненню всіх цих речей передували 10 років судової тяганини за право власності між Україною та музеями, розташованими на підконтрольній росії території. Тож тепер, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, благодійного фонду BGV та Інституту публічних комунікацій, відкривається постійна виставка "Скарби Криму. Повернення".

Відвідувачі можуть подивитися артефакти з виставки "Крим: золото й таємниці Чорного моря", що експонувались у Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Це давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, сарматські, гунські та готські речі, знайдені впродовж XIX-XXI століть під час археологічних досліджень Криму.

Ціна: квиток 200 грн

Де: Скарбниця Національного музею історії України (вул. Лаврська, 9)

Коли: від 5 липня

Виставка Юрія Болси "За прозорою завісою"

Персональна виставка Юрія Болси зосереджена на відчуттях самотності та чутливості до змін у житті. Всі події, розмови, ситуації та будь-які знаки мотивують нас продовжувати рух уперед, проте часто також змушують залишатися у безпечних умовах. Що робити: йти до мети чи заховатися в мушлю, щоб там перечекати страшні часи? Ось на це питання намагається відповісти автор у своїх роботах.

До таких складних філософських роздумів художника підштовхнув переїзд з рідного Червонограда до Києва. Коли самотність стала постійною супутницею митця в столиці, й навіть у натовпі він відчував себе загубленим і чужим, а звичні соціальні зв`язки сприймалися як виклик. Зазвичай, приїжджаючи до великого міста, ви сподіваєтесь вгамувати свою бентегу й відчуття самотності, але насправді воно тільки посилюється. Дослідити це питання митець пропонує разом, занурившись у його твори.

Ціна: вхід вільний

Де: Мала Галерея Мистецького Арсеналу

Коли: до 28 липня