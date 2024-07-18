Згідно з указом №467/2024 від 17 липня, у Виконавчій раді Організації по забороні хімічної зброї відтепер забезпечене українське представництво повідомили на сайті Президента України.

Зеленський створив делегацію для участі в засіданнях ОЗХЗ

Склад делегації України для участі в засіданнях визначений на період 2024 – 2026 років.

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До складу делегації увійшли такі представники:

посол України в Королівстві Нідерланди, постійний представник України при Організації по забороні хімічної зброї, голова делегації Олександр Карасевич;

заступник начальника штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України Олексій Джаіані;

заступник начальника управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки Збройних сил України Сергій Пахомов;

директор державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України" Микола Проданчук;

директор Департаменту міжнародної безпеки та військово-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ України Сергій Шутенко.

Які обов'язки мають МЗС та Кабмін щодо делегації України в ОЗХЗ

Голова делегації може вносити за погодженням із МЗС зміни до складу команди, й розподіляти обов'язки між членами, а також залучати радників, експертів, технічних працівників.

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Міністерство закордонних справ має затвердити вказівки делегації для участі в засіданнях, а Кабмін має розв'язувати питання щодо фінансового забезпечення участі.

ОЗХЗ визнали необґрунтованими дані про застосування хімічної зброї в Україні

Нагадаємо, що раніше в заяві речника Організації із заборони хімічної зброї зазначалось, що інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, доступна Секретаріату щодо застосування хімічної зброї в Україні, є недостатньо обґрунтованою.

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За словами речника, ситуація залишається нестабільною та надзвичайно тривожною щодо можливого повторного використання токсичних хімікатів як зброї.