Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 4 млн гривень застави, повідомили в САП.
ВАКС обрав запобіжний захід для прокурора Офісу генпрокурора
Прокурора відпрвили під варту на 60 діб.
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У разі внесення застави на особу покладуть такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не виїжджати зі столиці без дозволу слідчого, прокурора та суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання власний закордонний паспорт;
- носити електронний засіб контролю.
НАБУ і САП викрили на хабарі прокурорів Офісу Генерального прокурора
Нагадаємо, що 16 липня одного з прокурорів Офісу Генерального прокурора України затримали після отримання хабаря на 170 тис. доларів.
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Затриманому прокурору повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.