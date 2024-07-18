Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 4 млн гривень застави, повідомили в САП.

ВАКС обрав запобіжний захід для прокурора Офісу генпрокурора

Прокурора відпрвили під варту на 60 діб.

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У разі внесення застави на особу покладуть такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не виїжджати зі столиці без дозволу слідчого, прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні;
  • здати на зберігання власний закордонний паспорт;
  • носити електронний засіб контролю.

НАБУ і САП викрили на хабарі прокурорів Офісу Генерального прокурора

Нагадаємо, що 16 липня одного з прокурорів Офісу Генерального прокурора України затримали після отримання хабаря на 170 тис. доларів.

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Затриманому прокурору повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

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