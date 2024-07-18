Мар’ян Заблоцький, депутат Верховної Ради від заснованої Володимиром Зеленським партії «Слуга народу», є відомою фігурою в орієнтованій на вільний ринок українській спільноті. Kyiv Post поспілкувався із Заблоцьким, переконаним прихильником міцніших американсько-українських відносин, і розпитав його про новий сміливий проєкт депутата.

Kyiv Post: Ви виголосили дуже сміливу, але також і надзвичайно слушну в теперішніх умовах пропозицію: вогнепальною зброю, вилучену поліцейськими у Сполучених Штатах, доправити в Україну на озброєння її цивільного населення. Якщо говорити конкретно, у чому полягає ваша ідея?

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Мар’ян Заблоцький: В Україні вогнепальною зброєю володіють менше 2% дорослих громадян – це найнижчий показник у Європі. У той час як показник володіння зброєю цивільними у США настільки високий, що навіть і без армії ризик іноземного вторгнення у Сполучені Штати близький до нуля. Цілком зрозуміло, що багато хто з американців із тих чи інших причин планує позбавитися вогнепальної зброї. Також і поліція США щороку знищує десятки тисяч одиниць вогнепальної зброї, вилучених із незаконного обігу. Тож я вирішив започаткувати проект під назвою «Український Арсенал Свободи», в рамках якого буде створений правовий механізм, а також матеріально-технічні засоби для того, аби американці та поліція США могли передавати вогнепальну зброю українцям. Я впевнений, що якщо кожен українець матиме вогнепальну зброю, ніхто з-за кордону не наважиться вдертися до нашої країни.

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КП: Як далеко ви просунулись у реалізації цього проекту?

MЗ: Влада міст Маямі та Фінікс вже проголосувала за передачу Україні вилученої тут зброї. Загалом ми доправили приблизно 650 одиниць вогнепальної зброї з обох міст. Заощадивши при цьому кошти платників податків, які пішли б на знищення цієї зброї. І повірте, вона буде дуже корисною в Україні. Також я знайшов донорів, які заплатили за придбання нових рушниць AR-15. 35 таких рушниць ми передали мешканцям Ірпеня.

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KP: Але не всі є прихильниками вашої ідеї: які перепони вам доводиться долати на шляху до своєї мети?

MЗ: Українські мережі збройових магазинів, зрозуміло, не є прихильниками безкоштовної роздачі українцям вогнепальної зброї, адже вони отримують величезні прибутки від її продажу. Гвинтівки AR-15, які ми роздали мешканцям Ірпеня, ми придбали у США за 700 доларів за одиницю, а в Україні роздрібна ціна на ідентичну модель становить 1900 доларів. До того ж поліцейські в Україні чомусь вважають, що будь-яка зброя, окрім тієї, яка є в них, становить величезну загрозу. Крім того, російське лобі у США активно працювало проти нас. Але загалом у нас класна концепція, тому програма працює. Зараз ми шукаємо способи її масштабувати.

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KP: Які наступні кроки ви плануєте в рамках цієї ініціативи?

MЗ: Я планую розпочати співпрацю із деякими з 35 000 американських збройових магазинів, щоб продавати у них деякі товари, а також встановити у магазинах скриньки для пожертв на озброєння українців. Враховуючи, що щороку американці купують 20 мільйонів одиниць вогнепальної зброї, дехто із них, можливо, захоче купити кілька одиниць для українців.

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KP: Ви чинний народний депутат від партії «Слуга народу» (партії президента Зеленського): Чому ви вирішили піти у політику?

МЗ: До 2012 року я працював аналітиком з економічних досліджень, а у 2012-му долучився до створення кількох неурядових організацій. Одна з них була створена за допомогою Americans for Tax Reform. У своїй роботі я зосереджувався на конкретних діях і конкретних результатах, які донори високо оцінили. Щороку ми напрацьовували від двох до чотирьох законопроектів, які були втілені у закони. Найбільше я зосереджував свої зусилля на розширенні економічної свободи, і мені вдалося домогтися скасування 29 різних дозвільних документів. Також ми багато робимо у напрямку впровадження земельної реформи та внесення змін до Податкового кодексу. Ми працюємо за чіткою стратегією – мінімум круглих столів і конференцій, максимум нового законодавства нашої розробки. Ми побачили, що коли депутатові пропонують готовий законопроект, він одразу активно починає сприяти його прийняттю парламентом. І це набагато ефективніше, ніж спочатку підвищувати обізнаність про проблему та очікувати від депутатів, що вони напишуть власний законопроект.

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KP: Що зараз відбувається в українському парламенті?

Ми зараз працюємо в умовах підвищених заходів безпеки. І це скорочує кількість процедур і робить роботу ефективнішою. Кожного другого тижня ми приймаємо високопоставлених гостей з-за кордону, які приїжджають до Києва, аби висловити українцям свою підтримку.

МЗ: Тож чого можна очікувати в озброєнні українців американською зброєю?

Я сподіваюся, що у довгостроковій перспективі мені вдасться започаткувати тривалу кампанію, щоб американці передавали українцям вогнепальну зброю ще довгі роки. Я вважаю, що гвинтівка AR-15 у кожному українському домі – це найкраща гарантія безпеки для України.