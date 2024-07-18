Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місія Північноатлантичного альянсу в Німеччині для координації допомоги Україні стартує вже у вересні цього року. Нею опікуватимуться 700 осіб.

Про це він повідомив після прибуття на зустріч Європейського політичного співтовариства у Великій Британії, передає Reuters.

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У Німеччині запрацює місія НАТО для допомоги Україні - подробиці

«Ми погодилися створити командування для координації й забезпечення безпеки та навчання для України. Ця місія запрацює у вересні, вона налічуватиме 700 осіб у Німеччині», – сказав Столтенберг.

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За його словами, командування надаватиме підтримку й безпекову допомогу Україні та координуватиме зусилля союзників по НАТО.

У НАТО призначили спецпредставника в Україні - що відомо

З вересня 2024 року Представництво НАТО в Україні очолить старший спецпредставник Патрік Тернер. Він виконуватиме роль координатора взаємодії НАТО з українською владою.

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"Я впевнений, що він чудово впорається з цією важливою роллю, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку Україні", - сказав Столтенберг.

Також у Києві Тернер координуватиме допомогу НАТО та надаватиме Альянсу оцінки щодо ситуації в Україні.

До призначення Патрік Тернер був помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

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Які підсумки ювілейного саміту НАТО для України

У Вашингтоні завершився ювілейний 75-й саміт НАТО, де представників країн-членів НАТО ухвалили низку рішень, які безпосередньо стосуються України.

Зокрема, союзники домовилися створити групу НАТО зі сприяння безпеці та навчання для України для кращої координації надання військового обладнання та навчання для України.

Читайте у матеріалі Kyiv Post головні заяви та рішення представників країн Північноатлантичного альянсу, які важливі для України.