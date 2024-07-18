Командира одного із підрозділів РФ, який беріг свій особовий склад розстріляли свої ж офіцери, йдеться в новій перехопленій ГУР розмові між батьком та солдатом російської армії.

“Я ось сьогодні підвозив людину одну зранку, прямо після поранення, з Краснодара. У нас, каже, командира вбили, хороший був командир, жалів усіх. 11 кульових поранень”, - розповідає чоловік у перехопленій розмові, що опублікована ГУР ввечері у середу, 18 липня.

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Чоловік поцікавився у свого співрозмовника хто ж розстріляв російського командира.

“Офіцери (свої - ред.) каже розстріляли і все. Навіть без питань. 11 кульових поранень. Весь у дірках”, - додає чоловік.

“Вони там не жаліють нікого, розумієш? Тому що вони вважають, що вони там (на фронті - ред.) побули і все. І нічого ніхто не дізнається, і ніхто нічого не скаже. Беззаконня триває”, - каже чоловік своєму синові та додає: “я тобі тому й кажу, не треба конфліктувати”.

Більше по темі Російський льотчик видав ГУР своїх колег, які вдарили по "Охматдиту" Джерела Kyiv Post у розвідці повідомляють, що один із пілотів передав ГУР МОУ дані про своїх колег, які постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101.

Між батьком та сином розпочалася суперечка через те, що російський солдат намагався переконати співрозмовника в тому, що брати з собою телефон на фронт досить безпечно. Втім батько з цим не погодився.

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"На**іна ти його туди тягнеш, щоб хтось просто-напросто...Через ненависть до телефону розумієш?", - каже батько.

В ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.