Командира одного із підрозділів РФ, який беріг свій особовий склад розстріляли свої ж офіцери, йдеться в новій перехопленій ГУР розмові між батьком та солдатом російської армії.
“Я ось сьогодні підвозив людину одну зранку, прямо після поранення, з Краснодара. У нас, каже, командира вбили, хороший був командир, жалів усіх. 11 кульових поранень”, - розповідає чоловік у перехопленій розмові, що опублікована ГУР ввечері у середу, 18 липня.
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Чоловік поцікавився у свого співрозмовника хто ж розстріляв російського командира.
“Офіцери (свої - ред.) каже розстріляли і все. Навіть без питань. 11 кульових поранень. Весь у дірках”, - додає чоловік.
“Вони там не жаліють нікого, розумієш? Тому що вони вважають, що вони там (на фронті - ред.) побули і все. І нічого ніхто не дізнається, і ніхто нічого не скаже. Беззаконня триває”, - каже чоловік своєму синові та додає: “я тобі тому й кажу, не треба конфліктувати”.
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Між батьком та сином розпочалася суперечка через те, що російський солдат намагався переконати співрозмовника в тому, що брати з собою телефон на фронт досить безпечно. Втім батько з цим не погодився.
"На**іна ти його туди тягнеш, щоб хтось просто-напросто...Через ненависть до телефону розумієш?", - каже батько.
В ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Інші шокуючі перехоплені ГУР розмови росіян
У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби і уникнути подальшого відправлення на фронт, в той час як цивільне населення панічно боїться призову до армії.
Наприклад, була підслухана телефонна розмова російського солдата, який повідомив, що частина московського батальйону порушила наказ і зараз "простоює в лісі, не беручи участі в бойових діях".
В іншому випадку російські солдати скаржилися на те, що їм не давали відпустки майже два роки, і говорили, що "скоро ми зберемо натовп і попрямуємо до Росії".
Kyiv Post регулярно публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов.
Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:
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Знищення російського корабля "Сєрґєй Котов": ГУР перехопило розмову командира Чорноморського флоту РФ