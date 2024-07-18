Командира одного із підрозділів РФ, який беріг свій особовий склад розстріляли свої ж офіцери, йдеться в новій перехопленій ГУР розмові між батьком та солдатом російської армії.

“Я ось сьогодні підвозив людину одну зранку, прямо після поранення, з Краснодара. У нас, каже, командира вбили, хороший був командир, жалів усіх. 11 кульових поранень”, - розповідає чоловік у перехопленій розмові, що опублікована ГУР ввечері у середу, 18 липня.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Чоловік поцікавився у свого співрозмовника хто ж розстріляв російського командира.

“Офіцери (свої - ред.) каже розстріляли і все. Навіть без питань. 11 кульових поранень. Весь у дірках”, - додає чоловік.

“Вони там не жаліють нікого, розумієш? Тому що вони вважають, що вони там (на фронті - ред.) побули і все. І нічого ніхто не дізнається, і ніхто нічого не скаже. Беззаконня триває”, - каже чоловік своєму синові та додає: “я тобі тому й кажу, не треба конфліктувати”.

Російський льотчик видав ГУР своїх колег, які вдарили по
Більше по темі

Російський льотчик видав ГУР своїх колег, які вдарили по "Охматдиту"

Джерела Kyiv Post у розвідці повідомляють, що один із пілотів передав ГУР МОУ дані про своїх колег, які постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101.

Між батьком та сином розпочалася суперечка через те, що російський солдат намагався переконати співрозмовника в тому, що брати з собою телефон на фронт досить безпечно. Втім батько з цим не погодився.

Advertisement

"На**іна ти його туди тягнеш, щоб хтось просто-напросто...Через ненависть до телефону розумієш?", - каже батько.

В ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Інші шокуючі перехоплені ГУР розмови росіян

У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби і уникнути подальшого відправлення на фронт, в той час як цивільне населення панічно боїться призову до армії.

Наприклад, була підслухана телефонна розмова російського солдата, який повідомив, що частина московського батальйону порушила наказ і зараз "простоює в лісі, не беручи участі в бойових діях".

В іншому випадку російські солдати скаржилися на те, що їм не давали відпустки майже два роки, і говорили, що "скоро ми зберемо натовп і попрямуємо до Росії".

Advertisement

Kyiv Post регулярно публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов.

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

Росіянка бідкається, що її співвітчизники бояться повстати проти Кремля

Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Мешканка Бєлгорода перелякана через те, що військові РФ ховають свою техніку між житловими будинками

"Весь набрід Росії кинули на фронт", - російський солдат розповів про величезні втрати

Advertisement

Знищення російського корабля "Сєрґєй Котов": ГУР перехопило розмову командира Чорноморського флоту РФ

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
ГУР та кіберволонтери атакували майже сотню російських вебресурсів Росія
ГУР та кіберволонтери атакували майже сотню російських вебресурсів
Київ Пост
2д тому
Росії все важче приховувати втрати, - ГУР МО Росія
Росії все важче приховувати втрати, - ГУР МО
Київ Пост
лип. 13
Російський льотчик видав ГУР своїх колег, які вдарили по "Охматдиту" ЕКСКЛЮЗИВ Київ
Російський льотчик видав ГУР своїх колег, які вдарили по "Охматдиту"
Карина Доломанжи
лип. 11
СБУ та ГУР атакували військовий аеродром, НПЗ та електропідстанцію в Росії ЕКСКЛЮЗИВ ГУР
СБУ та ГУР атакували військовий аеродром, НПЗ та електропідстанцію в Росії
Карина Доломанжи
лип. 9
Спонсорований контент
" Попередній Американська зброя у кожен український дім?
Далі » Майно довіреної особи Януковича на понад 1 млрд гривень арештували