Прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного голови громадської організації "Регіональна національно-культурна автономія кримських татар Республіки Крим".

Ейваз Умеров – що відомо

У квітні 2022 року громадянин України виступив у одному із пропагандистських медіа щодо присутності Росії на світовій арені. Зловмисник заперечував поширення суверенітету України на півострові та закликав іноземних лідерів до визнання Криму як частину країни-агресора.

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У Фейсбуці він опублікував відео зі схваленням політичного режиму Росії та розповідав про "підтримку кримськотатарським народом національного лідера РФ та ініційованої ним "СВО".

Згідно з даними прокуратури, судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у наративах Умерова є виправдовування збройної агресії та підтримка рішень і дій її окупаційної адміністрації.

У 2022-2023 роках у соцмережі обвинувачений публікував інформацію про збір та передачу "допомоги" підрозділам ЗС РФ, зокрема, 810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти та добровольчому підрозділу з Санкт-Петербурга передавались тактичний одяг, матеріальні ресурси, комп’ютерна техніка тощо.

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Яке покарання загрожує Ейвазу Умерову

Йому інкримінували колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 КК України), пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), а також виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За вказані дії йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.