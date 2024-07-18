Українська компанія "Нафтогаз України" не продовжуватиме транзитну угоду з російською компанією "Газпром", пише "Ліга.net", цитуючи голову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

Україна не продовжуватиме транзитну угоду з "Газпромом"

"Я можу чітко вам сказати, що Нафтогаз не продовжуватиме транзитну угоду з компанією "Газпром". Перемовини ми не ведемо і не плануємо вести", – наголосив Чернишов.

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Він зауважив, що транзитом через Україну зараз проходить тільки 4% від усієї потреби європейських країн у газі.

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Керівник Нафтогазу додав, що газотранспортна система є одним із головних активів України через можливість забезпечення суттєвого об'єму транспортування. Водночас Україна забезпечена газосховищами й має потенційний доступ до ринків збуту.

"Ми не маємо права зупинити цю систему", – запевнив Чернишов.

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Він пояснив це тим, що в разі зупинки системи, європейський ринок за кілька років переорієнтується на інших постачальників.

За словами голови Нафтогазу, компанія наразі надсилає понад 1 млрд доларів на рік ОГТСУ, щоб підтримувати роботу газотранспортної системи.

"Насправді ми шукаємо альтернативні рішення. Наприклад, на нас виходили бізнеси з Азербайджану. Зокрема, компанія Socar. Але зараз поки немає готового рішення. І про це рано говорити", – зазначив очільник компанії.

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У РФ підвищили ціну на газ для населення через втрату його експорту до ЄС – що відомо

Зростання цін стало наслідком санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

З 1 липня 2024 року в РФ запровадили підвищення цін на газ на внутрішньому ринку на 11,2%. Ймовірно, метою зміни ціни є збільшення доходів від реалізації на внутрішньому ринку у відповідь на втрату експорту природного газу до Європи.

Одна з державних енергетичних компаній Росії "Газпром", вважається монополістом на внутрішньому ринку газопостачання, і тому підвищення цін регулюється російським урядом.