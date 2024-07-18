Російські війська, схоже, готуються до нової наступальної хвилі в Запорізькій області. Вони стягують війська з різних регіонів, повідомив в ефірі телеканалу «Еспресо» Петро Андрющенко, радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя.

За його словами, російські війська стягуються з різних регіонів, в першу чергу, з Новоазовська та Донецька.

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"Вони стягують війська з різних регіонів, і з Новоазовська та Донецька. Вони рухаються у бік Запорізької області вже не через Бердянськ або Приморськ. Найчастіше це напрямок Розівка-Пологи, Токмак. Тобто ближче до лінії фронту", - сказав Андрющенко.

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У нього склалося враження, що такі кроки росіян спрямовані на накопичення потужних резервів для нової хвилі наступу на Запорізьку область

"Одночасно з цим бачимо, як вони знімають резерви та підрозділи, які розмістили на доукомплектування та підготовку вздовж узбережжя Азовського моря. Це Маріупольсько-Бердянська агломерація, Приморськ, Кирилівка. Звідти вони знімають та перекидають резерви на північ Донеччини, де зараз спостерігаються найбільш запеклі бої", - наголосив Андрющенко.

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Kyiv Post звернулася за коментарем до Головного управління розвідки України (ГУР), але там відмовилися доповнити заяви Андрющенка.