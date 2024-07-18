Сейм Литви вирішив денонсувати Конвенцію щодо касетних боєприпасів. Це рішення дозволяє Литві закупати, накопичувати та застосовувати касетні боєприпаси, повідомляє Delfi.

Литва хоче вийти з Конвенції з касетних боєприпасів - що відомо

Депутати підтривали думку, що подальше членство обмежує оборону Литви і робить стримування менш ефективним. Рішення підтримали 103 члени Сейму зі 141.

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Один із ініціаторів рішення, міністр оборони Лаурінас Кащюнас пояснив, що під час ратифікації конвенції та приєднання до неї «була інша епоха». Тепер зміна геополітичної ситуації спонукала до виходу з конвенції.

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«Такі конвенції є вагомими, коли всі країни їх дотримуються. В даному випадку проблема в тому, що РФ, яка здійснює агресію проти України і має імперіалістичні амбіції, не дотримується цих правил», - сказав Кащюнас.

Він також запевнив, що сучасні касетні боєприпаси набагато безпечніші, відповідно наслідки, які вони викликають, можна контролювати.

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Що варто знати про Конвенцію щодо касетних боєприпасів

Конвенція щодо касетних боєприпасів - це міжнародний договір, що забороняє використання, виробництво, передачу і накопичення касетних боєприпасів. Договір був відкритим до підписання 3-4 грудня 2008 і набув чинності 1 серпня 2010.

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Касетні боєприпаси - це тип зброї, яка розкидає безліч маленьких вибухових суббоєприпасів ("бомблетів") по великій площі.

Часто ці частинки не вибухають під час удару, перетворюючись на боєприпаси, що не розірвалися (НРБ), які становлять серйозну загрозу для людей навіть через роки після конфлікту.

Касетні боєприпаси несуть непропорційну загрозу цивільному населенню.