Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Словенія.

Підписання десятирічної безпекової угоди відбулося у Вудстоку, повідомили на сайті Президента України.

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Україна уклала безпекову угоду з Словенією - що відомо

Від початку повномасштабного російського вторгнення Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги. Країна має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього строку дії Угоди.

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Згідно з документом, Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Також Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.

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У процедурі голосування взяли участь 707 депутатів, а за продовження мандату чинної керівниці висловилися 401 депутат.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія  додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму «Зерно з України».

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Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також  гуманітарного розмінування.

В документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО. 

З ким Україна уклала безпекові угоди

2024 року Україна уклала вже 24 двосторонніх безпекових угод із країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.

Угоди у сфері безпеки були підписані з

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