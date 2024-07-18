Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Словенія.
Підписання десятирічної безпекової угоди відбулося у Вудстоку, повідомили на сайті Президента України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Україна уклала безпекову угоду з Словенією - що відомо
Від початку повномасштабного російського вторгнення Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги. Країна має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього строку дії Угоди.
Згідно з документом, Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.
Також Словенія сприятиме Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.
Урсулу фон дер Ляєн обрали президенткою Єврокомісії на 2024-2029 роки
Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму «Зерно з України».
Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.
В документі чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
З ким Україна уклала безпекові угоди
2024 року Україна уклала вже 24 двосторонніх безпекових угод із країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.
Угоди у сфері безпеки були підписані з
- Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Португалією, Фінляндією, Нідерландами
- Латвією, Іспанією, Бельгією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, Литвою, Естонією, Польщею.
- Люксембургом, Румунією, Словенією, Чехією.