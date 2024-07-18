Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському у справі про хабар на 100 тисяч доларів. Його відправили під домашній арешт.

Про це повідомляли кореспонденти Суспільного.

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Ексрозвідника Червінського помістили під домашній арешт - подробиці

У такий спосіб суд задовольнив прохання прокурорів, які пропонували домашній арешт як запобіжний захід для Червінського.

Під час судового засідання нардепи Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишній політв'язень Володимир Балух заявляли про бажання взяти Червінського на поруки.

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Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію. Захист просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. За словами адвокатів, Червінський має пройти медогляд, крім того, він є чинним військовим.

Справа Романа Червінського – що відомо

Роман Червінський – український контррозвідник, експолковник СБУ, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, куратор і керівник спецоперації "Авеню", колишній в. о. командира військової частини ССО.

У квітні минулого року ЗМІ поширювали інформацію про операцію із вербування російського пілота для викрадення літака і перегону його в Україну. Вона тривала кілька місяців протягом літа 2022 року, а Червінський також брав у ній участь.

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У 2020 році ексрозвідник був одним із організаторів операції із затримання "вагнерівців", виманюючи їх у Білорусь.

Червінський причетний до масованого ракетного удару російськими військами по аеродрому Канатове в Кіровоградській області 23 липня 2022 року.

Деякі військові тоді вирішили провести операцію із захоплення літака РФ, пілот якого нібито погодився перейти на бік України. Операція відбувалась без погодження з державними органами та всупереч зауваженням СБУ.

Однак, операція провалилась, через що Росія отримала дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та літаків. Країна-агресор його обстріляла, внаслідок чого загинули двоє людей, а поранень отримали ще 19.

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Відповідно тоді відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 111 (держзрада) і ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою посадовою влади або службових повноважень) КК України.

25 квітня 2023 року суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права внесення застави.

Адвокат ексрозвідника Романа Червінського Віктор Василюк повідомив про звільнення ексрозвідника під заставу 15 липня згідно з рішенням апеляційного суду Кропивницького.

Водночас експрезидент України Петро Порошенко вирішив запропонувати родині Червінських внести ту частину суми застави, якої не вистачає для виконання рішення суду.

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Ексрозвідник Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави на суму 9 мільйонів гривень у справі щодо обстрілу аеродрому “Канатове”.