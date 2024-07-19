Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії у четвер взяв участь у зустрічі європейських лідерів. У п’ятницю президент виступить перед британським парламентом стосовно ситуації на полі бою в Україні.

Поява Зеленського стане першим офіційним візитом на Даунінґ-стріт після того, як 5 липня Кір Стармер став прем’єр-міністром. Український президент стане першим іноземним лідером, який особисто звернеться до британського уряду після президента США Білла Клінтона в 1997 році, повідомляє агенція Франс Пресc (AFP).

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«Україна є і завжди залишатиметься в центрі порядку денного британського уряду, тому цілком доречно, що президент Зеленський виступить тут з історичним зверненням», — зазначив Стармер перед зустріччю.

За даними офісу нового прем’єра, Зеленський на позачерговій зустрічі розповість британським міністрам про необхідність для лідерів усього континенту «нарощувати оборонно-промислову базу Європи, щоб випередити загрозу з боку Росії».

Британська розвідка підкреслила, що «тіньовий флот» РФ, який щоденно перевозить близько 1,7 мільйона барелів нафти, дозволив Кремлю обійти деякі західні санкції щодо її експорту. В четвер Британія наклала санкції на російські нафтові танкери на додаток до тисяч осіб і організацій, які вже є в цьому списку.

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За даними AFP, російський тіньовий флот складається з приблизно 600 старих, малопомітних кораблів і застосовує «небезпечні й оманливі заходи у судноплавстві, зокрема відключення систем відстеження місцезнаходження», стверджують британські розвідники.

«Разом з європейськими партнерами ми дали чіткий сигнал тим, хто сприяє спробам Путіна обійти санкції: ми не дозволимо російському тіньовому флоту та брудним грошам, які він генерує, вільно проходити через європейські води та ставити під загрозу нашу безпеку», — підкреслив Стармер.

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Він має намір у п’ятницю повідомити Зеленському, що Сполучене Королівство «найближчими місяцями піде далі, аби стримувати воєнну машину Путіна», підписавши двосторонню угоду, яка дозволить Україні отримати доступ до 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів для підтримки її Збройних сил.