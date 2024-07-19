Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії у четвер взяв участь у зустрічі європейських лідерів. У п’ятницю президент виступить перед британським парламентом стосовно ситуації на полі бою в Україні.
Поява Зеленського стане першим офіційним візитом на Даунінґ-стріт після того, як 5 липня Кір Стармер став прем’єр-міністром. Український президент стане першим іноземним лідером, який особисто звернеться до британського уряду після президента США Білла Клінтона в 1997 році, повідомляє агенція Франс Пресc (AFP).
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«Україна є і завжди залишатиметься в центрі порядку денного британського уряду, тому цілком доречно, що президент Зеленський виступить тут з історичним зверненням», — зазначив Стармер перед зустріччю.
За даними офісу нового прем’єра, Зеленський на позачерговій зустрічі розповість британським міністрам про необхідність для лідерів усього континенту «нарощувати оборонно-промислову базу Європи, щоб випередити загрозу з боку Росії».
Британська розвідка підкреслила, що «тіньовий флот» РФ, який щоденно перевозить близько 1,7 мільйона барелів нафти, дозволив Кремлю обійти деякі західні санкції щодо її експорту. В четвер Британія наклала санкції на російські нафтові танкери на додаток до тисяч осіб і організацій, які вже є в цьому списку.
За даними AFP, російський тіньовий флот складається з приблизно 600 старих, малопомітних кораблів і застосовує «небезпечні й оманливі заходи у судноплавстві, зокрема відключення систем відстеження місцезнаходження», стверджують британські розвідники.
«Разом з європейськими партнерами ми дали чіткий сигнал тим, хто сприяє спробам Путіна обійти санкції: ми не дозволимо російському тіньовому флоту та брудним грошам, які він генерує, вільно проходити через європейські води та ставити під загрозу нашу безпеку», — підкреслив Стармер.
Він має намір у п’ятницю повідомити Зеленському, що Сполучене Королівство «найближчими місяцями піде далі, аби стримувати воєнну машину Путіна», підписавши двосторонню угоду, яка дозволить Україні отримати доступ до 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів для підтримки її Збройних сил.
I had an important meeting with representatives of British defense companies.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2024
We discussed joint defense production, with a primary focus on ammunition, air defense systems, artillery, armored vehicles, and drones.
The United Kingdom was the first country in Europe to provide… pic.twitter.com/NEgetr3BC3
Хантер Байден назвав закриття справи Трампа щодо секретних документів підставою для свого виправдання
За повідомленнями AFP, син президента США Джо Байдена Хантер у четвер закликав федеральних суддів закрити порушені проти нього справи щодо зберігання зброї та несплату податків, посилаючись на наведений Дональдом Трампом юридичний аргумент. У червні Хантер Байден був засуджений за звинуваченням у володінні зброєю. Це перше в історії кримінальне переслідування нащадка чинного президента США.
Син президента став мішенню для республіканців відтоді, як було встановлено, що Трамп намагався шантажувати Київ, щоб той передав компрометуючу сім’ю Байдена інформацію в обмін на відхилену допомогу Україні. На той час Хантер Байден входив до правління українського холдингу Burisma.
Тиск на сина президента посилився після того, як у 2023 році Трампу було висунуто звинувачення в численних злочинах, зокрема 34 випадках фальсифікації документів з метою приховати негласні виплати порнозірці. Він був засуджений за всіма цими пунктами.
Що ще важливіше з точки зору наслідків для американської демократії, Трампу також висунули чотири звинувачення щодо втручання у вибори в США, проте дату судового розгляду 4 березня було перенесено після того, як Верховний суд оголосив, що розглядатиме апеляцію. Пізніше, 1 липня цього року, Верховний суд постановив, що Трамп має певний імунітет щодо своїх дій на посаді президента у справі про втручання у федеральні вибори.
Трамп особисто призначив трьох із дев’яти суддів цього суду.
Адвокати Хантера Байдена цього тижня закликали скасувати обвинувачення у володінні зброєю та несплаті податків, посилаючись на постанову федерального судді у штаті Флорида у справі, пов’язаній з обробкою Трампом конфіденційних документів Білого дому – ще одного «юридичного тріумфу» теперішнього кандидата в президенти.
Федеральний суддя штату Флорида Ейлін Кеннон вирішила закрити справу проти Трампа за неправомірне поводження з секретними документами, пославшись на нібито незаконне призначення спеціального прокурора у цій справі.
Трамп також особисто призначив цю суддю у 2020 році.
Звинувачення проти Хантера Байдена за володіння зброєю та несплату податків так само були висунуті спеціальним прокурором, тому його адвокати заявили, що звинувачення проти нього мають бути зняті з тієї ж причини.
«Генеральний прокурор покладався на однакові повноваження, щоб призначити спеціального прокурора у справах Трампа та Байдена, і обидва призначення є недійсними, - пояснив один із адвокатів Хантера Байдена Аббі Лоуелл. – Різні підсудні, проте однакові конституційні недоліки».
Після витоку інформації Орбан опублікував листа до ЄС, в якому пояснив свої «миротворчі місії»
У вівторок в пресу потрапили фрагменти листа прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до голови Євроради Шарля Мішеля з поясненнями його несанкціонованих візитів до Москви та Пекіна. У четвер Орбан опублікував повний текст листа на сайті угорського уряду.
«Я вирішив оприлюднити весь документ заради ясності та порозуміння», — написав він у Twitter.
У своєму резюме з десяти пунктів Європейській раді він написав:
«Під час переговорів із Трампом я дійшов висновку, що зовнішня політика відіграватиме лише незначну роль у його кампанії, де домінують внутрішньополітичні питання.
Я більш ніж переконаний, що за ймовірної перемоги президента Трампа співвідношення фінансового тягаря між США та ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України, суттєво зміниться не на користь Європейського Союзу».
Такер Карлсон на Національному з'їзді Республіканської партії зробив заяву на підтримку РФ
Консерватор та прихильник Кремля Такер Карлсон на Національному з'їзді Республіканської партії США скористався тепер рідкісною для нього нагодою перед аудиторією національного телебачення, щоб зірвати американську підтримку України.
«Чи не повинен наш головнокомандувач скеровувати військових на захист нашої країни чи життя наших громадян? – наголосив він. – Аж ні, це для України. Але це надто багато. Насправді це занадто образливо. Це "фак" в обличчя кожного американця. Це дуже чітка та очевидна заява: "Нам байдуже до вас"».
У лютому звільнений з Fox News ведучий спробував відновити кар'єру, здійснивши скандальну поїздку до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Путіна та надати йому карт-бланш, аби довести свої аргументи на користь російського імперіалізму.