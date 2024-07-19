Російські сили здійснили 447 обстрілів на Запоріжжі за добу, поінформував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
РФ обстріляла Запорізьку область
Під вогнем були 13 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Левадне, Успенівка, Степногірськ, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське та Приморське.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
РФ застосувала 176 дронів різних типів і здійснила 20 обстрілів із РСЗВ та 247 із артилерії.
Водночас 4 авіаційні удари завдали по П'ятихатках, Кам'янському та Лобковому.
Надійшли 9 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирне населення не постраждало.
Обстріли Запорізької області – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу ворожі сили завдали 424 удари по регіону.
Зазначалось, що для комбінованої атаки Росія використала 196 БпЛА різних типів і здійснила 11 обстрілів із РСЗВ та 210 із артилерії.
РФ обстріляла Запорізьку область понад 350 разів за добу
Також 7 авіаударів завдали по Степногірську, П'ятихатках, Лобковому та Ольгівському.
Надійшли 14 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури та трьох поранених.