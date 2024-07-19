Надійшли 9 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирне населення не постраждало.

Водночас 4 авіаційні удари завдали по П'ятихатках, Кам'янському та Лобковому.

РФ застосувала 176 дронів різних типів і здійснила 20 обстрілів із РСЗВ та 247 із артилерії.

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Під вогнем були 13 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Левадне, Успенівка, Степногірськ, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське та Приморське.

Російські сили здійснили 447 обстрілів на Запоріжжі за добу, поінформував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли Запорізької області – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу ворожі сили завдали 424 удари по регіону.

Зазначалось, що для комбінованої атаки Росія використала 196 БпЛА різних типів і здійснила 11 обстрілів із РСЗВ та 210 із артилерії.

Більше по темі РФ обстріляла Запорізьку область понад 350 разів за добу До ОВА надійшли 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також 7 авіаударів завдали по Степногірську, П'ятихатках, Лобковому та Ольгівському.

Надійшли 14 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури та трьох поранених.