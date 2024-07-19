Російські сили здійснили 447 обстрілів на Запоріжжі за добу, поінформував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ обстріляла Запорізьку область

Під вогнем були 13 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Левадне, Успенівка, Степногірськ, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське та Приморське.

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РФ застосувала 176 дронів різних типів і здійснила 20 обстрілів із РСЗВ та 247 із артилерії.

Водночас 4 авіаційні удари завдали по П'ятихатках, Кам'янському та Лобковому.

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Надійшли 9 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирне населення не постраждало.

Обстріли Запорізької області – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу ворожі сили завдали 424 удари по регіону.

Зазначалось, що для комбінованої атаки Росія використала 196 БпЛА різних типів і здійснила 11 обстрілів із РСЗВ та 210 із артилерії.

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До ОВА надійшли 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Також 7 авіаударів завдали по Степногірську, П'ятихатках, Лобковому та Ольгівському.

Надійшли 14 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури та трьох поранених.

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