ЗС РФ завдали ударів по 17 населених пунктах Херсонського регіону, поінформував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області – подробиці
Під обстріли потрапили Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Комишани, Шевченківка, Шляхове, Червоний Маяк, Михайлівка, Микільське, Нововоронцовка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка та місто Херсон.
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Унаслідок ударів ушкоджень зазнали 11 приватних будинків та 3 багатоповерхівки, а також адмінбудівля, мобільна амбулаторія, газогін, господарчі споруди, приватні автомобілі та телевежа.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 – дістали поранення, з них – 1 дитина", – зауважив голова місцевої ОВА.
Останні обстріли на Херсонщині – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу ворожі сили завдали ударів по 16 населених пунктах області.
Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди та автомобілі.
Через російську агресію 6 людей дістали поранення.