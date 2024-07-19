Народка депутатка від 79-го виборчого округу в Запорізькій області Юлія Яцик написала заяву на вихід з парламентської фракції «Слуга народу», пише народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Телеграмі.

"Юлія Яцик вийшла з фракції «Слуга народу». В коаліції офіційно залишається 233 депутатів", - написав нардеп.

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Народна депутатка Юлія Яцик – що про неї відомо

Про Юлію Яцик відомо, що у 2019 році вона її обрали депутаткою Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №79 у Запорізькій області.

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У парламенті, зокрема, працювала у комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Варто також зазначити, що у 2022 році Яцик вийшла з політичної партії «Слуга народу», однак протягом двох років залишалася у фракції.

Скільки депутатів залишилися в коаліції

Відтак, як наголошує Железняк, після виходу Яцик з фракції, у парламентській коаліції залишилось 233 народних депутата.

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Це вже друга народна депутатка, яка заявила про свій вихід з фракції «Слуга народу» протягом цього тижня.

Раніше про вихід з президентської фракції заявила Мар’яна Безугла.

Головною причиною свого виходу зі «Слуги народу» Безугла через принципову незгоду зі своїми колегами по фракції, які, на її думку, разом з опозицією займаються саботажем у багатьох питаннях.